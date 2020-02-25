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Постыдные слова на тему Польши

22:06. 25 февраля 2020 46 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Про очередные польские истерики.

Постыдные слова на тему Польши

Заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что «Польша стала молчаливым пособником агрессора уже в 1934 году», наделало немало шума в польском информационном пространстве.
Слова Нарышкина процитировали и прокомментировали практически все центральные СМИ Польши. Правое издание Do Rzeczy в статье «Российский политик атакует Польшу» пишет об «очередной лживой атаке со стороны России, направленной против Польши», отмечая, что «постыдные слова на тему нашей страны прозвучали в эфире телеканала "Звезда"».

Проправительственное интернет-издание wPolityce.pl озаглавило свой материал так: «Россия не перестает лгать на тему Польши».
Популярный портал Wirtualna Polska констатирует, что «ударам по Польше со стороны России нет конца».
«После того, как президент Владимир Путин обвинил нашу страну в соучастии во Второй мировой войне, наши соседи идут еще дальше. Они хотят создать институт защиты исторической памяти. Прозвучали также очередные враждебные по отношению к нам слова», — говорится в материале.

Портал телеканала Telewizja Republika сообщает об «очередной идеологической атаке России».
«Продолжается идеологический фронт России против Польши. Прозвучали очередные скандальные слова со стороны российских официальных лиц. И на этот раз не обошлось без лжи, касающейся истории», — отмечается в статье.
По мнению интернет-издания Polskatimes.pl, «скандальные слова главы российской разведки — еще одно заявление со стороны России, направленное на манипулирование историей Второй мировой войны».
Информационный портал польской государственной телекомпании Tvp.info опубликовал интервью с бывшим советским диссидентом, а ныне польским историком Николаем Ивановым.

«Я думаю, то, что говорит Сергей Нарышкин, — политический заказ. В России сейчас началась жуткая пропагандистская кампания. Любой, кто может пнуть Польшу ниже пояса, делает это. К этому хору, которым, вероятно, дирижируют из Кремля, присоединился глава разведки. К сожалению, если глава государства говорит, что Польша была одним из виновников начала Второй мировой войны, то неудивительно, что его подчиненные говорят примерно то же, а иногда и похуже», — считает Иванов.

Историк подчеркнул, что «СССР был союзником Третьего рейха в течение двух лет и делал все, чтобы облегчить немецкую агрессию на Западе», добавив, что «Сталин рассчитывал, что потом возьмет голыми руками всю Европу».
Издание Nasz Dziennik взяло интервью у профессора Веслава Высоцкого, заведующего кафедрой XIX и XX веков в Институте исторических наук Университета кардинала Стефана Вышинского.
«Россия в очередной раз пытается фальсифицировать историю, так что не будем удивляться, ведь ложь, которая падает с той стороны, распространяется постоянно. Напомню лишь, что за последнее время Москва пыталась свалить на Польшу ответственность за развязывание Второй мировой войны и за Холокост. К сожалению, такая политика, как видно, не закончилась, а в лучшем случае продолжается, отсюда еще одна сцена этого спектакля против Польши», — полагает польский историк.

По мнению профессора, перед майскими президентскими выборами в Польше будет «все больше и больше таких клеветнических атак, потому что враги Польши хотят представить ее на стороне палачей, а не на стороне жертв».
«Для них это не является чем-то необычным, поскольку русские способны фальсифицировать собственную историю, тем более они охотно будут фальсифицировать историю Европы и мира. Кто-то должен быть виноват, и поэтому они ищут себе козла отпущения, а Польша в данном случае является удобным мальчиком для битья», — заключил он.

Высоцкий также отметил, что российский нарратив «имеет цель предать забвению сотрудничество гитлеровской Германии и советской России в действиях и планах Гитлера и Сталина по завоеванию Европы и мира».
Проправительственное интернет-издание Niezalezna.pl обратилось за комментарием к историку из Института национальной памяти Мачею Коркоцу, который обрушился с критикой на договор о ненападении между СССР и Германией.
«Фактически это был пакт, готовивший агрессию против Польши и других стран. Разгром Польши был для Сталина возможностью расширить имперские завоевания и отправной точкой для экспорта большевистской революции на Запад. Завоеванные народы стали жертвами террора, преступлений, массовых депортаций. СССР и Германия начали войну. Совершали преступления против мира, войны и против человечества», — заявил он.

Высказывание Нарышкина историк назвал «сознательной операцией по оживлению сталинского нарратива, основанного на фальсификациях и умалчивании», добавив, что «Россия последовательно движется к сталинскому нарративу».

Историк и политолог Лукаш Адамский, являющийся, кстати, заместителем директора Центра польско-российского диалога и согласия, назвал слова Нарышкина «бреднями»:

«Бредни Нарышкина, многократно опровергнутые профессиональными историками, являются четким сигналом для Речи Посполитой — Кремль не намерен отступать от пропаганды исторической клеветы о Польше», — написал он на своей странице в Facebook.

В целом реакция польской стороны на заявление Нарышкина оказалась предсказуемой: стандартный набор криков об атаке на Польшу и фальсификации истории, а также акцентирование внимания на договоре о ненападении между СССР и Германией.
Однако у польских историков, которые упорно пытаются поменять местами причину и следствие, присутствуют явные проблемы с логикой. Мюнхенский сговор и оккупация Польшей части Чехословакии предшествовали договору о ненападении между СССР и Германией и стали первопричиной его заключения. Поэтому все унылые заклинания польской стороны о фальсификациях со стороны России и коварном Сталине, заключившем пакт Молотова — Риббентропа, представляют собой неуклюжую попытку переложить на СССР свою вину за развязывание Второй мировой войны.

Сергей Широколюбов

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/25022020-nas-pinayut-nizhe-poyasa-v-polshe-zhaluyutsya-na-travlyu-so-storony-kremlya/ – цинк

PS. А вообще, прикольно все это наблюдать. Когда я лет 10 назад начал писать материалы на тему соучастия Польши в развязывании второй мировой войны, руководство страны вовсю каялось за Катынь, пыталось подружиться с Польшей и заявляло о необходимости отбросить "тяжелый груз прошлого". Охранители тогда вовсю защищали этот "чудесный" (нет) курс в отношениях с Польшей. Но после того, как опытным путем была установлена неадекватность польских русофобов, пришлось завязывать с этой постыдной маниловщиной и наконец то начинать называть вещи своими именами. Так что приятно вспоминать, что "пинал предвоенную Польшу, когда это еще не было мейнстримом".



А сейчас да, "вдруг" оказалось, что Польша заключала пакты с Гитлером, расчленяла Чехословакию, истребляла советских военнопленных и т.д. и т.п. Причем тут даже ничего придумывать не надо, все факты на поверхности.
Разумеется, ни к какому "сталинскому нарративу" Россия не движется, просто накат на исторические основания современной РФ стал такой силы, что приходится реагировать, используя в том числе и объективную фактуру, о которой умалчивали, когда пытались встроиться в "цивилизованный Запад" и пытались подластиться к Польше. Сейчас эта дверь закрыта, поэтому можно даже риторику Молотова насчет уродливого детища Версальского договора приводить, хуже уже в любом случае не будет, а за границей истерика обеспечена. В общем, даешь больше "постыдных слов" на тему Польши.

PS2. Если что, Израиль за холокост предъявляет не России, а Польше, с которой уже давно через американских лоббистов требует компенсации.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5665365.html

Метки: вторая мировая война, история, Качиньский, нарышкин, польша, Россия

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