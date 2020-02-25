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Новые вертолетоносцы для ВМФ РФ

17:52. 25 февраля 2020 131 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


ТАСС сообщает, что уже в апреле будет подписан контракт на строительство двух вертолетоносцев для отечественного флота. Заложить планируют к 9 мая в Керчи.

До конца апреля этого года будет подписан контракт на два универсальных десантных корабля для российского Военно-морского флота.
О сроке, до которого будет подписан контракт на универсальные десантные корабли, а также о подготовке технического проекта, рассказал источник российского информационного агентства ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

«Ожидается, что военное ведомство до конца апреля подпишет контракт на постройку двух УДК, которые будут заложены на заводе «Залив» в Крыму. По сформированному главкоматом ВМФ техническому заданию подготовлен технический проект на эти корабли», — сообщил источник ТАСС.

Также он подтвердил заявленную в январе Главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым дату закладки кораблей.

«Закладка вертолетоносцев будет приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и планируется на начало мая», — рассказал источник.

В январе Главком ВМФ России Николай Евменов рассказал СМИ о дате закладки и некоторых характеристиках новых кораблей.
«Корабли будут заложены к 9 мая 2020 года. Это абсолютно новый проект. Их водоизмещение составит более 20 тысяч тонн с лучшими мореходными качествами, эксплуатационными и конструктивными характеристиками, с десантом и вертолетами», — сообщил Николай Евменов

https://piter.tv/event/Kontrakt_na_pervie_vertoletonosci_RF_zaklyuchat_do_konca_aprelya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews – цинк

Так как один из них планировали оставить на ЧФ, то нельзя исключать, что оживится и проект развития береговой инфраструктуры под его базирование в Севастополе, как это планировалось для одного из "Мистралей", который должен был базироваться в Севастополе.
Ну и радует, что все таки решили строить в Крыму, используя местные судостроительные мощности.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5664979.html

Метки: вертолетоносцы, керчь, крым, Россия, удк, флот

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