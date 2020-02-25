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Какая Вера была на Руси до Романовых? Главная ложь историков…

20:58. 25 февраля 2020 166 просмотров 4 коммент. Опубликовал:
Из аннотации:
Рекомендую к изучению.
Видео от доктора исторических наук Пыжикова Александра Владимировича
1 https://www.youtube.com/watch?v=tab21…
2 https://www.youtube.com/watch?v=3AUL5…
3 https://www.youtube.com/watch?v=TNrlL…”.




***

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4900749.html

Метки: Ватикан, вера, вольнодумец, ислам, история, ложь, Пыжиков, религия, Россия, РПЦ, Русь, спб, фальсификация, царизм

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Из аннотации:„Рекомендую к изучению.Видео от доктора исторических наук Пыжикова Александра Владимировича1 https://www.youtube.com/watch?v=tab21...2 https://www.youtube.com/watch?v=3AUL5...3 https://www.youtube.com/watch?v=TNrlL...”.***
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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 38 34
    cerron 25 февраля 2020 в 21:43

    цитата с другой темы но по сути истина одна—-если убрать из хронологии 1000 лет то тогда все станет на место– 1254 год нашей эры когда Данила Галицкий
    стал королем Руси – убрав 1000 лет стает 254 год- в этот период Русь стает частью Римской империи естественно и в кругообороте денег в это время стают римские денарии которые находят на украине и в других местах…И Рим в то время был языческий — по монетам….

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    1
  • 14705 1115
    ХОХОЛ 25 февраля 2020 в 21:46

    Историю Европы удлинили нв 1000 а Руси на 500 и потому на границе всплывают косяки ))

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    • 38 34
      cerronХОХОЛ 25 февраля 2020 в 21:57

      отсюда вывод Петр первый календарь не менял – календарь изменили еще до него- почему ответ простой на монетах боратинки Великого Литовского княжества по сути Русского — состоящего в речи посполитой – самая ранняя с арабскими цифрами мною найдена монета- стоит дата 1624 год а тогда увы Петра первого не было при власти

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  • 14705 1115
    ХОХОЛ 25 февраля 2020 в 22:10

    До него в Европе он в Московии.Речь Посполитая не Московия.
    Про календари злесь
    https://www.youtube.com/watch?v=3EvHUjPjYCs

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