Какая Вера была на Руси до Романовых? Главная ложь историков…
20:58. 25 февраля 2020 166 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Из аннотации:
„Рекомендую к изучению.
Видео от доктора исторических наук Пыжикова Александра Владимировича
1 https://www.youtube.com/watch?v=tab21…
2 https://www.youtube.com/watch?v=3AUL5…
3 https://www.youtube.com/watch?v=TNrlL…”.
„Рекомендую к изучению.
Видео от доктора исторических наук Пыжикова Александра Владимировича
1 https://www.youtube.com/watch?v=tab21…
2 https://www.youtube.com/watch?v=3AUL5…
3 https://www.youtube.com/watch?v=TNrlL…”.
***
цитата с другой темы но по сути истина одна—-если убрать из хронологии 1000 лет то тогда все станет на место– 1254 год нашей эры когда Данила Галицкий
стал королем Руси – убрав 1000 лет стает 254 год- в этот период Русь стает частью Римской империи естественно и в кругообороте денег в это время стают римские денарии которые находят на украине и в других местах…И Рим в то время был языческий — по монетам….
Историю Европы удлинили нв 1000 а Руси на 500 и потому на границе всплывают косяки ))
отсюда вывод Петр первый календарь не менял – календарь изменили еще до него- почему ответ простой на монетах боратинки Великого Литовского княжества по сути Русского — состоящего в речи посполитой – самая ранняя с арабскими цифрами мною найдена монета- стоит дата 1624 год а тогда увы Петра первого не было при власти
До него в Европе он в Московии.Речь Посполитая не Московия.
Про календари злесь
https://www.youtube.com/watch?v=3EvHUjPjYCs