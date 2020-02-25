Гравюры допетровского времени России.
21:52. 25 февраля 2020 108 просмотров 3 коммент. Опубликовал: BlackCat
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Горизонт над океанской гладью завораживает, и я совершаю путешествие за путешествием, подобно безумцу, что ведро за ведром вычерпывает чёрную воду родника, чтобы схватить луну.
Жду комментариев и псевдославян и догматичных христиан.
Неплохо бы было пронумеровать. А не то “четвертый рисунок снизу – это гравюра Андре Дюрана 1838 года” писать как-то не комильфо.
Каша.
Всё в кучу.
Наверно так у тебя в голове