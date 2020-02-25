Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара оказался в центре допингового скандала

Знаменитый атлет солгал антидопинговым комиссарам. Случись что-то подобное с российским спортсменом, дисквалификация и лишение медалей были бы обеспечены — наших отстраняли и за куда меньшие промахи. Но Мо спокойно готовится к олимпиаде в Токио. Почему так получается, пытались разобраться британские журналисты. Впрочем, вряд ли это к чему-то приведет.

Комиссар USADA: «Вы уверены, что Альберто Салазар не советовал Вам L-карнитин? »

Мо Фара: «Я никогда не делал инъекции L-карнитина».

комиссар USADA: «Вы абсолютно уверены, что врач не делал Вам инъекции за несколько дней до лондонского марафона? »

Мо Фара: «Уверен, это исключено».

Это уже второе расследование Би-би-си про допинг в Великобритании, которое казалось бы должно было поменять ход мировой спортивной истории. На этот раз журналисты публикуют стенограмму допроса звездного легкоатлета Мохамедда Фары, в котором он откровенно врет. Спортсмен и сам почти сразу после допроса признается: инъекции ему делали, аж целых четыре. И пусть такая дозировка препарата считается допустимой, тот факт, что Фара солгал на допросе, является грубейшим нарушением.

Бывший тренер Мо Фары Альберто Салазар был признан виновным в нарушении антидопинговых правил и будет отстранен от спорта на четыре года.

Все началось в 2015-м, когда журналист британской «Панорамы» привел вполне весомые доказательства нарушения антидопинговых правил целым рядом британских топ-бегунов, воспитанников легендарного тренера Альберто Саласара.

«У него был тотальный контроль над моей жизнью. Мы из-за этого даже стали ссориться с мужем. Но таковы правила: спорить с тренером не принято. А если споришь — значит, ты плохой, ты выбываешь», — рассказывает Кара Гучер, американская бегунья на длинные дистанции.

Согласно расследованию Би-би-си, Саласар и его команда создали целую систему массового нарушения антидопинговых правил. Зато его легкоатлеты стабильно приносили спортивные награды в копилку Великобритании. Главная звезда Саласара — четырехкратный олимпийский чемпион, непобедимый Мо Фара.

«СМИ только и делают, что твердят: «Фара, Фара, Фара», но ведь нигде не сказано, что обвинения не против меня. Я ничего плохого не делал. Обвинения — против Салазара», — говорит Мо Фара.

Удивительно, что Фара продолжал тренироваться у Саласара ещё 2,5 года после выхода разоблачающего расследования. Еще более парадоксален тот факт, что расследование велось американским антидопинговым агентством и лишь против одного человека — тренера. В итоге его дисквалифицировали из спорта на четыре года лишь спустя пять лет после выхода того же фильма Би-би-си.

«Аналогичная ситуация с Россией, применяется коллективная ответственность и более того со стороны WADA происходит массовое нарушение прав человека, прав российских спортсменов. Чистые российские спортсмены имеют полное право на участие в международных спортивных соревнованиях поскольку никаких антидопинговых правил не нарушали. Имеют право на запрет дискриминации по национальному и политическому признаку, имеют право на выступление под флагом, все это грубо нарушатся со стороны WADA», — отмечает председатель комиссии по спортивному праву ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

Абсолютно все замешанные в допинг-скандале Саласара спортсмены продолжают участвовать в соревнованиях и завоевывать медали под своим флагом. Кстати в допинг-скандалах замешаны и многие американские спортсмены. Легкоатлет Джастин Гэтлин дважды попадался на допинге, но вместо пожизненного отстранения отбыл всего пять лет и вернулся на дорожку, а Майк Роджерс получил всего лишь девятимесячную дисквалификацию. Более того, в США WADA практически не имеет полномочий по контролю за атлетами. Все профессиональные спортивные структуры, такие как НФЛ, НХЛ, НБА не допускают офицеров агентства до работы со своими спортсменами.

«Двойные стандарты здесь не уместны, WADA обязаны начать расследование в отношении британской легкой атлетики. Все мировое спортивное сообщество должно сейчас сплотиться и предъявить претензии за сокрытие улик, за сокрытие проб и за грубейшее нарушение антидопинговых правил, уже сам спортсмен сознался, уже телевидение британское государственное показывает об этом фильмы», — отмечает глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

На данный момент Британия выдавать WADA пробы звезды спорта отказалась. Никакой реакции международного антидопингового агентства на такое поведение не последовало. Сам же Мо Фара планирует возвращение на дорожку к Играм-2020 в Токио.

Обложка: Фото Global Look Press