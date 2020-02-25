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Центробанк, Сбербанк и правительство — в чем суть сделки

12:34. 25 февраля 2020 211 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: Федеральное Агентство Новостей

Гостем программы «По-стариковски» стал доктор экономических наук Михаил Делягин. В новом выпуске эксперты обсудили новость о том, что Центробанк планирует продать правительству принадлежащий ему контрольный пакет акций Сбербанка.

По мнению Николая Старикова, схема такой сделки выглядит странно: контрольный пакет Сбербанка Минфину продает Центробанк, а средства на это идут из Фонда национального благосостояния России. «Государство из одного кармана перекладывает деньги в другой и так далее. Будто «кручу-верчу, запутать хочу», — удивляется Николай. Но как отмечает Михаил Делягин, такие федеральные активы можно передавать, так как у них один собственник. Но за этой схемой необходим пристальный контроль, так как возможно расхищение средств. Кстати, уже известно, что деньги от продажи направят на финансирование социальных инициатив, которые изложены в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию.О других плюсах и минусах сделки подробнее в выпуске программы «По-стариковски».

Центробанк, Сбербанк и правительство — в чем суть сделки. Николай Стариков
 
 
 
 
 
Автор: Сергей Петров
Обложка: Фото AKKet

Источник: https://nstarikov.ru/centrobank-sberbank-i-pravitelstvo-v-chem-sut-sdelki-113366

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3018 2010
    чужой 25 февраля 2020 в 13:08

    Происходящее мошенничество государства ни кто не поймет.
    Для многих будет звенеть мысль, что друзья армия и флот.
    А люди должны встречать у себя вирус.
    По телевизору докладывают неизвестно кому, что контролируют прибытие тепловизорами,
    и на любую жалобу принимают какие то там меры.
    Ни в каких аэропортах контроля тепловизорами я не заметил,
    и даже на конкретную жалобу реакции не последовало.

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