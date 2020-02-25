Азбучная истина Явьего тела (Азъ-Есмь). От Рождения до 7 лет. Часть 2

Образование Жизни на основе Буквицы. Выпуск 2

Автор-сказительница – Василиса

Ярмарка Сказочной Руси – https://vk.com/bukvisa_spb



Часть 1 – https://youtu.be/ifTYLDU2A5o



Выпуск 1:

Часть 1 – https://youtu.be/W4rwOlf7pho

Часть 2 – https://youtu.be/N0PRXTBDTqM



В эфире говорили о следующем:



- Буквица как программа обучения в Школе Жизни.

- Семеричные циклы развития человека.

- Изучаем Явье тело человека с помощью образов Буквицы.

- Волшебное время младенчества.

- По имени и житие.

- Образы Буквиц и особенности возраста ребенка от рождения до 7 лет.

- Буквица и становление характера ребёнка в первые годы жизни.

- Возрастные посвящения.

- Образование и самообразование на основе Буквицы.

- Как помочь себе и своим детям быть более здравыми, счастливыми, осознанными и достойно проходить уроки Жизни.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nhIRmMBEp-I