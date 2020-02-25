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Азбучная истина Явьего тела (Азъ-Есмь). От Рождения до 7 лет. Часть 2

14:44. 25 февраля 2020 62 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Образование Жизни на основе Буквицы. Выпуск 2
Автор-сказительница – Василиса
Ярмарка Сказочной Руси – https://vk.com/bukvisa_spb

Часть 1 – https://youtu.be/ifTYLDU2A5o

Выпуск 1:
Часть 1 – https://youtu.be/W4rwOlf7pho
Часть 2 – https://youtu.be/N0PRXTBDTqM

В эфире говорили о следующем:

- Буквица как программа обучения в Школе Жизни.
- Семеричные циклы развития человека.
- Изучаем Явье тело человека с помощью образов Буквицы.
- Волшебное время младенчества.
- По имени и житие.
- Образы Буквиц и особенности возраста ребенка от рождения до 7 лет.
- Буквица и становление характера ребёнка в первые годы жизни.
- Возрастные посвящения.
- Образование и самообразование на основе Буквицы.
- Как помочь себе и своим детям быть более здравыми, счастливыми, осознанными и достойно проходить уроки Жизни.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nhIRmMBEp-I

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