Задолго до Колумба или сколько раз открывали Америку
Книга Андрея Жукова “Задолго до Колумба”: https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…
Археолог, кандидат исторических наук Андрей Жуков о свидетельствах, что задолго до плавания Христофора Колумба Америку уже посещали. Почему эти контакты не были случайными и единичными.
Научно-просветительская конференция https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…
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