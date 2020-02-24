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Задолго до Колумба или сколько раз открывали Америку

09:04. 24 февраля 2020 48 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Книга Андрея Жукова “Задолго до Колумба”: https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…
Археолог, кандидат исторических наук Андрей Жуков о свидетельствах, что задолго до плавания Христофора Колумба Америку уже посещали. Почему эти контакты не были случайными и единичными.
Научно-просветительская конференция https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XicKVci7qss

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