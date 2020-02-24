Сводки от ополчения Новороссии 24 февраля 2020

Известный ополченец ДНР, коммунист из Латвии Бенес Айо по прозвищу «Чёрный Ленин» принял участие в митингах, посвящённых Дню Советской Армии и Военно-Морского флота.

Оба мероприятия проходили в Москве. Первое — на площади Революции, между гостиницей «Метрополь» и памятником Карлу Марксу, при участии руководителей КПРФ, депутатов Госдумы, политиков, общественных деятелей и активистов.

Второй митинг состоялся чуть позже на Суворовской площади. В мероприятии приняли участие «Коммунисты России», ВЛКСМ, «Другая Россия», «Авангард Красной Молодежи- Трудовая Россия», «Атеисты России», АНТИКАП, Профсоюз медицинских работников и представители других левых сил.

«Чёрный Ленин» успел отметиться на обоих мероприятиях. На Суворовской площади он получил слово и выступил с традиционно пламенной речью, призвав собравшихся к восстановлению СССР.

Фотографии и видеозапись с митинга «Русской Весне» предоставил сам Бенес Айо.

Напомним, ранее наш портал сообщал о том, что ополченец ДНР был задержан в ходе акций протеста на Шиесе. Ему грозила экстрадиция в Латвию. Однако позже активиста отпустили, при условии, что он обязан появиться при первом требовании правоохранительных органов.

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