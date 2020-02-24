Сводки от ополчения Новороссии 24 февраля 2020
- 12:23 Обострение на Донбассе: План Зеленского провалился. Семченко.
- 12:05 Известный ополченец ДНР в Москве призвал к восстановлению СССР (ФОТО, ВИДЕО).
- 03:00 Военные бегут из ВСУ по неожиданной причине, каратели готовят прорыв линии фронта.
- Вчера 19:41 Луганчане отметили День защитника Отечества в военно-патриотическом парке “Патриот”.
Обострение на Донбассе: План Зеленского провалился. Семченко
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Известный ополченец ДНР в Москве призвал к восстановлению СССР (ФОТО, ВИДЕО)
Известный ополченец ДНР, коммунист из Латвии Бенес Айо по прозвищу «Чёрный Ленин» принял участие в митингах, посвящённых Дню Советской Армии и Военно-Морского флота.
Оба мероприятия проходили в Москве. Первое — на площади Революции, между гостиницей «Метрополь» и памятником Карлу Марксу, при участии руководителей КПРФ, депутатов Госдумы, политиков, общественных деятелей и активистов.
Второй митинг состоялся чуть позже на Суворовской площади. В мероприятии приняли участие «Коммунисты России», ВЛКСМ, «Другая Россия», «Авангард Красной Молодежи- Трудовая Россия», «Атеисты России», АНТИКАП, Профсоюз медицинских работников и представители других левых сил.
«Чёрный Ленин» успел отметиться на обоих мероприятиях. На Суворовской площади он получил слово и выступил с традиционно пламенной речью, призвав собравшихся к восстановлению СССР.
Фотографии и видеозапись с митинга «Русской Весне» предоставил сам Бенес Айо.
Напомним, ранее наш портал сообщал о том, что ополченец ДНР был задержан в ходе акций протеста на Шиесе. Ему грозила экстрадиция в Латвию. Однако позже активиста отпустили, при условии, что он обязан появиться при первом требовании правоохранительных органов.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Военные бегут из ВСУ по неожиданной причине, каратели готовят прорыв линии фронта
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным, зафиксированным представителями ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник два раза нарушил режим прекращения огня.
Боевики 93-й бригады по команде преступника Брыжинского из 120-мм минометов и вооружения БМП-2 обстреляли районы н. п. Смелое и Сокольники.
Всего по территории Республики противник выпустил двадцать девять различных боеприпасов, в том числе четыре 120-мм мины.
Противник продолжает использовать условия режима прекращения огня для размещения вооружения и военной техники вблизи населенных пунктов, подвергая опасности жизни мирного населения.
Так, в зоне ответственности 59-й ОМБР отмечено размещение трех боевых разведывательных дозорных машин и одного самоходного безоткатного орудия в н. п. Троицкое.
В зоне ответственности 72-й ОМБР в н. п. Попасная зафиксирован один бронетранспортер.
Все факты размещения военной техники ВСУ в населенных пунктах подтверждаются наблюдателями ОБСЕ.
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От нашего источника в 46-й бригаде ВСУ стало известно, что командир бригады Котенко перед предстоящей ротацией планирует осуществить несостоявшийся «подвиг» командира 72-й бригады и отличиться в глазах командования ОТГ «Север».
В связи с этим в 46-й бригаде проводятся занятия с инженерными подразделениями по разминированию минно-взрывных заграждений, с целью исключения подрыва на своих минах в ходе выполнения задач диверсионно-разведывательных групп. Также со снайперскими парами проводятся занятия по отработке вопросов выявления постов наблюдения противника и их ликвидации.
Мы контролируем ситуацию на линии боевого соприкосновения и призываем командование ВСУ не повторять ошибок горе-командира 72-й ОМБР Богомолова, который был с позором отстранен от занимаемой должности.
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Проблема низкой укомплектованности существует не только в этих соединениях. По данным нашей разведки, снижение укомплектованности в соединениях вооруженных формирований Украины связано с нежеланием военнослужащих служить по стандартам НАТО.
Со слов самих военнослужащих, переход на иностранные стандарты подразумевает уменьшение денежного довольствия военнослужащих, а также понижение воинских званий.
Исходя из имеющихся проблем укомплектованности соединений, военное командование Министерства обороны проводит мероприятия по переформированию военных комиссариатов в «Луганской области» в территориальные центры комплектования, деятельность которых будет регламентирована в соответствии со стандартами западных партнеров.
Территориальное размещение комплектующих центров выбрано не случайно, преступное командование рассчитывает на низкий уровень социальной обеспеченности граждан, проживающих на временно подконтрольных Украине территориях, что, по их мнению, способствует увеличению количества кандидатов в ряды вооруженных формирований.
Открытие первого центра комплектования запланировано на второй квартал 2020 года.
23 февраля празднуется День защитника Отечества. От лица командования, и от себя лично я поздравляю всех, кто определенную часть своей жизни посвятил служению Родине.
Как сказал персонаж одного известного фильма: «Есть такая профессия — Родину защищать», поэтому сегодня всем, кто выбрал своей профессией защиту родной земли, я хочу пожелать крепкого здоровья, профессионального роста, военной удачи и мирного неба над головой. С праздником!
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Луганчане отметили День защитника Отечества в военно-патриотическом парке “Патриот”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com