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Родина – мать в цифрах и деталях

14:51. 24 февраля 2020 68 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9803204.html

Метки: волгоград, памятник

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2108 1740
    Антон 24 февраля 2020 в 15:24

    Грандиозный памятник! Это же не просто глиняная глыба, это целая научная разработка, воплощенная в бетоне. Прямо гордость распирает за наших скульпторов, ученых, конструкторов, рабочих, которые создали этот монумент. Не был в Волгограде, теперь хочется самому увидеть…

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