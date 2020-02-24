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Прикладное значение буквицы. Иван Царевич. Часть 2

14:47. 24 февраля 2020 44 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Как можно применять знания Буквицы в повседневной жизни.
Как по Буквице можно учиться самому и учить детей.

Об этом в передаче поведает Иван Царевич.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sdqeaTSy0ug

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