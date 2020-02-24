Новости Славянского Мира. Наталья Усольцева

Новости. Интересные события и славянские мероприятия. Выпуск 136



Всем здравия!



Сегодня в выпуске:



В Москве проходит выставка в ГИМЕ “Час потехи” – https://otzovik.com/review_8864851.html



Стартовал прием заявок на Всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни -

www.katun-fest.ru



Начался прием заявок Международного фестиваля этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири» 2020 – https://www.festmir.ru/festival/novos…



В Сибири в Денисовой пещере найдена фигурка пещерного льва – https://archaeology.nsc.ru/skulptura_dp/



С 7 февраля на Кубани стартовал XXIX (29) краевой фестиваль детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок» – http://kulturakubani.ru/press-centr/n…



В Алтайском крае пройдет Фестиваль “Сибирская Масленица” – http://siberianmas.ru/about/

и другие новости.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!





—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.



#народное #славянское #радио #археология #история #смотреть #слушать #славянская #тема #новости #мира #наталья #усольцева #праздники #мероприятия #выставки #вчерки #хороводы #артефакты #находки #славяне #фестивали #гуляния #неделю #мы



#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #Новости #СлавянскогоМира #НатальяУсольцева #СлавянскиеПраздники #Мероприятия #Выставки #Вчерки #Хороводы #Археология #Артефакты #Находки #История #Смотреть #Славяне #Слушать #Фестивали #СлавянскаяТема #НародныеПраздники #НаНеделю #Гуляния #МыСлавяне

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6xr66mSoO5E