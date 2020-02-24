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Новости Славянского Мира. Наталья Усольцева

14:47. 24 февраля 2020 45 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Новости. Интересные события и славянские мероприятия. Выпуск 136

Всем здравия!

Сегодня в выпуске:

В Москве проходит выставка в ГИМЕ “Час потехи” – https://otzovik.com/review_8864851.html

Стартовал прием заявок на Всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни -
www.katun-fest.ru

Начался прием заявок Международного фестиваля этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири» 2020 – https://www.festmir.ru/festival/novos…

В Сибири в Денисовой пещере найдена фигурка пещерного льва – https://archaeology.nsc.ru/skulptura_dp/

С 7 февраля на Кубани стартовал XXIX (29) краевой фестиваль детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок» – http://kulturakubani.ru/press-centr/n…

В Алтайском крае пройдет Фестиваль “Сибирская Масленица” – http://siberianmas.ru/about/
и другие новости.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6xr66mSoO5E

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