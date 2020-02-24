Как нас обманывают демоны?

Какими способностями обладают демоны?

Алексей Орлов и Михаил Ять



В редакцию Народного Славянского радио пришло большое сообщение, сжатый смысл, которого звучит примерно так: “Перед воплощением в этот мир нам обещают, что наша жизнь тут будет красочная и радужная, и мы легко выполним то, что задумали. Но когда мы (наша Душа) сюда воплощается, то нас обманом заставляют забыть для чего мы сюда пришли, а ресурсы, которые были выделены нам для того, чтобы мы тут жили беззаботно, забирают демоны, черти и другие представители “тёмной” (злой) стороны…”

Дальше ещё много рассуждений про то, как нас тут дурят и обманывают (“плохие тёмные”) и затем вывод: “Раз я на такую плохую жизнь не подписывался, то подскажите как мне вернуть свои ресурсы себе? Как наказать “тёмных” и забрать у них награбленное у меня? Я пересмотрел уже много семинаров Алексея Орлова, но пока не понял как это сделать. Может ли новый семинар Алексея Орлова мне в этом мне помочь? Или же мне обратиться к гипнотизёру, чтобы он мне помог вернуть эти украденные у меня ресурсы обратно себе и с помощью гипноза сделать свою жизнь счастливой?”



Чтобы разобраться с этими вопросами подробней мы решили записать эту передачу…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-mpS_0MjnIE