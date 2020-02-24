Кадры для элиты. Как попадают в британский правящий слой. Олег Яновский

Какие образовательные структуры поставляют кадры, руководящие Британией. Какие особенности её элиты позволили маленькому острову стать во главе всего мира и оставаться там сотни лет. Какие изменения происходят в высшем слое в последнее время. Кто окажется сильнее: Старый Свет или Новый мир? Об этом и многом другом рассказывает выпускник МГИМО и Университета Дарема Олег Яновский. Ведущий Сергей Правосудов.



Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B

Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/



#ДеньТВ #Оксфорд #Кембридж #элита #история #экономика #оксбридж

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kaaVUJAIvHE