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Кадры для элиты. Как попадают в британский правящий слой. Олег Яновский

23:01. 24 февраля 2020 47 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Какие образовательные структуры поставляют кадры, руководящие Британией. Какие особенности её элиты позволили маленькому острову стать во главе всего мира и оставаться там сотни лет. Какие изменения происходят в высшем слое в последнее время. Кто окажется сильнее: Старый Свет или Новый мир? Об этом и многом другом рассказывает выпускник МГИМО и Университета Дарема Олег Яновский. Ведущий Сергей Правосудов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kaaVUJAIvHE

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