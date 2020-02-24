Италия и Иран: коронавирус расширяет географию, число умерших растёт (+ФОТО)

Иран и Италия вслед за странами Азии стали очагами коронавируса. Несмотря на предосторожности жертвами коронавируса в Иране уже стали восемь человек, количество зарегистрированных случаев инфицирования возросло до 43.

Смертельные случаи в результате заражения зарегистрированы в г. Кум, один — в Тонекабоне, еще один — в г. Арак.

Согласно сообщению, за минувшие сутки зафиксировано 15 случаев заражения вирусом COVID-19.

О закрытии границ с Ираном уже объявили Пакистан и Афганистан.

В Италии за ночь умер ещё один инфицированный коронавирусом: по данным СМИ, третьей жертвой вируса стала 79-летняя женщина, больная раком, у которой выявили COVID-19.

Как сообщала «Русская Весна», двое других пожилых пациентов умерли от коронавируса на севере Италии за минувшие двое суток. В Италии подтверждены уже 152 случая заражения коронавирусом — в стране отменяют массовые мероприятия. В 12 городах провинции Венето введён карантин, а в Милане закрывают школы.



На фото: опустевшие на фоне паники из-за коронавируса итальянские супермаркеты

На некоторое время было приостановлено железнодорожное сообщение между Италией и Австрией, которое позже восстановлено. Запрет был объявлен из-за того, что у 2 пассажиров поезда Венеция-Мюнхен подозревали коронавирус. Опасения не подтвердились.

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 763, уже скончались 7 человек.

В материковой части Китая коронавирус тем временем увеличивает свой пугающий счёт: так, число заражений достигло 77 150 случаев (+409 за сутки), скончались 2592 человек (+150). Вылечились и выписаны из-под врачебного наблюдения 24 734 человек (+1846).

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Дезинфекция общественного транспорта в г. Кум, Иран