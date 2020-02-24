Главная » Здоровье, Невероятное в мире

Италия и Иран: коронавирус расширяет географию, число умерших растёт (+ФОТО)

07:36. 24 февраля 2020 110 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Новость обновляется
Италия и Иран: коронавирус расширяет географию, число умерших растёт (+ФОТО) | Русская весна

Иран и Италия вслед за странами Азии стали очагами коронавируса. Несмотря на предосторожности жертвами коронавируса в Иране уже стали восемь человек, количество зарегистрированных случаев инфицирования возросло до 43.

Смертельные случаи в результате заражения зарегистрированы в г. Кум, один — в Тонекабоне, еще один — в г. Арак.

Согласно сообщению, за минувшие сутки зафиксировано 15 случаев заражения вирусом COVID-19.

О закрытии границ с Ираном уже объявили Пакистан и Афганистан.

В Италии за ночь умер ещё один инфицированный коронавирусом: по данным СМИ, третьей жертвой вируса стала 79-летняя женщина, больная раком, у которой выявили COVID-19.

Как сообщала «Русская Весна», двое других пожилых пациентов умерли от коронавируса на севере Италии за минувшие двое суток. В Италии подтверждены уже 152 случая заражения коронавирусом — в стране отменяют массовые мероприятия. В 12 городах провинции Венето введён карантин, а в Милане закрывают школы.


На фото: опустевшие на фоне паники из-за коронавируса итальянские супермаркеты

На некоторое время было приостановлено железнодорожное сообщение между Италией и Австрией, которое позже восстановлено. Запрет был объявлен из-за того, что у 2 пассажиров поезда Венеция-Мюнхен подозревали коронавирус. Опасения не подтвердились.

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 763, уже скончались 7 человек.

В материковой части Китая коронавирус тем временем увеличивает свой пугающий счёт: так, число заражений достигло 77 150 случаев (+409 за сутки), скончались 2592 человек (+150). Вылечились и выписаны из-под врачебного наблюдения 24 734 человек (+1846).

Читайте также: В Госдуме прокомментировали неожиданное заявление Трампа об отношениях России и Украины

Дезинфекция общественного транспорта в г. Кум, Иран

Италия и Иран: коронавирус расширяет географию, число умерших растёт (+ФОТО) | Русская весна
Италия и Иран: коронавирус расширяет географию, число умерших растёт (+ФОТО) | Русская весна
Италия и Иран: коронавирус расширяет географию, число умерших растёт (+ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1582518960

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Венесуэла. На пороге гражданской войны
Коротко по ситуации в Венесуэле.На мой взгляд, существующая ситуация двоевластия не может долго продлиться, поэтому кто-то проиграет - либо чависты, либо проамериканские оппозиционеры. Без крови уже не обойдется, да и не обходится уже. С учетом того, что ...
Плохое кино по-украински: голод в Казахстане пытаются представить как геноцид
Источник: KM.RU Кино В Казахстане готовится премьера фильма «Зулмат», рассказывающего о голоде 20-30-х годов прошлого столетия. Голод в Казахстане вполне по-украински будет представлен как «устроенный большевиками» и «один из самых кровавых геноцидов 20-...
Ужин в Кремле — дело принципа!
Сколько живёшь — столько удивляешься. Иные люди, мнящие себя политиками, умудряются разменять свой авторитет на один сытный ужин. Об этом статья блоггера Дмитрия Беляева. В своём блоге Дмитрий Беляев пишет: «Шёл февраль 1917 года. На званный ужин в Зимнем...
Американцы фальсифицируют свою позорную историю
Случайно наткнулся на одно занимательное явление: американцы и российские либералы активно выпиливают из Википедии неугодные им статьи. Например, в англоязычной Википедии под различными предлогами регулярно удаляют статьи об искусственном Великом ...
Медведев и Путин продали Сибирь и Дальний Восток Китаю
Русские должны сорвать сделку века - продажу Путиным и Медведевым Дальнего Востока и Сибири Китаю. Единственными возможными союзниками русских в предотвращении этой "сделки века" Медведева-Путина с Китаем являются США, страны НАТО и, возможно, Япония, не ...
РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ О БУДУЩЕМ РОССИИ.
Прорицатели, ясновидцы и астрологи о будущем России 1. Предсказания 1996 года ясновидящей Валерии Кольцовой "К 2009 году созреет мощный Мировой Экономический Кризис -  этот кризис потрясёт Америку сильнее, чем Великая Депрессия,  доллар обесценится и ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)