“История одного дня”
19:26. 24 февраля 2020 43 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
На городском ТВ на канале НТС вышел неплохой документальный фильм посвященный событиями 23 февраля 2014 года в Севастополе.
Плюс еще.
Записки сепаратиста: Самый долгий день защитника Отечества – https://sevastopol.su/news/zapiski-separatista-samyy-dolgiy-den-zashchitnika-otechestva-23-fevralya-2014
Как отмечали 23 февраля в Севастополе – https://sevastopol.su/news/kak-sevastopol-prazdnuet-23-fevralya-fotoreportazh
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5662251.html