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“История одного дня”

19:26. 24 февраля 2020 43 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


На городском ТВ на канале НТС вышел неплохой документальный фильм посвященный событиями 23 февраля 2014 года в Севастополе.



Плюс еще.

Записки сепаратиста: Самый долгий день защитника Отечества – https://sevastopol.su/news/zapiski-separatista-samyy-dolgiy-den-zashchitnika-otechestva-23-fevralya-2014
Как отмечали 23 февраля в Севастополе – https://sevastopol.su/news/kak-sevastopol-prazdnuet-23-fevralya-fotoreportazh

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5662251.html

Метки: 2014, Видео, документальное кино, история, крымская весна, русская весна, севастополь

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