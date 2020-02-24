Компания «Формакс» выкупила 100% акций у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) звукозаписывающей фирмы «Мелодия», владеющей одним из крупнейший аудиоархивов в стране, сообщает 21 февраля пресс-служба Росимущества.

В результате сделки за 329,6 млн рублей к фирме «Формакс» отошли недвижимость «Мелодии» — два здания на Карамышевской набережной в Хорошево-Мневниках и на Тверском бульваре, которая оценивается экспертами в 300-350 млн, а также огромная фонотека, насчитывающая более 240 тыс. треков.

Отметим, что всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия» была основана в 1964 году как государственная организация по производству, хранению и распространению звукозаписей. Студии звукозаписи «Мелодии» находились во многих крупнейших городах СССР.

После развала СССР фирма стала творческо-производственным объединением «Мелодия», а позднее унитарным государственным предприятием. В 2017 году 100% акций было передано Росимуществу.

Обложка: Фото Сергей Фадеичев/ТАСС

Источник: https://nstarikov.ru/gosudarstvu-ne-nuzhno-rosimushhestvo-prodalo-krupnejshij-audioarhiv-melodii-113353