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Государству не нужно — Росимущество продало крупнейший аудиоархив «Мелодии»

17:17. 24 февраля 2020 134 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
Источник: rossaprimavera.ru

Компания «Формакс» выкупила 100% акций у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) звукозаписывающей фирмы «Мелодия», владеющей одним из крупнейший аудиоархивов в стране, сообщает 21 февраля пресс-служба Росимущества.

В результате сделки за 329,6 млн рублей к фирме «Формакс» отошли недвижимость «Мелодии» — два здания на Карамышевской набережной в Хорошево-Мневниках и на Тверском бульваре, которая оценивается экспертами в 300-350 млн, а также огромная фонотека, насчитывающая более 240 тыс. треков.

Отметим, что всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия» была основана в 1964 году как государственная организация по производству, хранению и распространению звукозаписей. Студии звукозаписи «Мелодии» находились во многих крупнейших городах СССР.

После развала СССР фирма стала творческо-производственным объединением «Мелодия», а позднее унитарным государственным предприятием. В 2017 году 100% акций было передано Росимуществу.

Обложка: Фото Сергей Фадеичев/ТАСС

Источник: https://nstarikov.ru/gosudarstvu-ne-nuzhno-rosimushhestvo-prodalo-krupnejshij-audioarhiv-melodii-113353

Метки: чит.клуб

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2122 1754
    Антон 24 февраля 2020 в 17:41

    Уже слышал эту новость. Возмущению нет предела! Там же музыкальные архивы записей за более чем 100 лет, а продали всё за стоимость одного офиса. Вообще, это какими же Иванами, не помнящими родства, нужно быть, чтобы продать наше национальное достояние?! Впрочем, какие они Иваны?..

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    3
  • 664 512
    Леонид 24 февраля 2020 в 18:26

    Не надо удивляться и возмущаться… А что вы хотите от врагов Народа Русского?

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    2

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