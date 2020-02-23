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Вопреки погоде: Путин отдал дань памяти Неизвестному Солдату (ВИДЕО)

13:41. 23 февраля 2020 168 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Вопреки погоде: Путин отдал дань памяти Неизвестному Солдату (ВИДЕО) | Русская весна

В День защитника Отечества президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Глава государства почтил память погибших воинов, возложив цветы к Вечному огню.

Погода будто решила помешать мероприятию: холодный мелкий дождь со срывающимся снегом шёл во время церемонии, будто испытывая всех присутствующих на прочность.

Вместе с Владимиром Путиным в памятной церемонии приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин, Председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев, Министр обороны Сергей Шойгу, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Генеральный прокурор Игорь Краснов, главы федеральных министерств и ведомств, лидеры политических партий, представители ветеранских организаций.

В завершение перед мемориалом торжественным маршем прошли Рота почётного караула и оркестр.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1582454482

Метки: Новости

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