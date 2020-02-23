Военная приемка. СПРН и СККП. Сигнализация для ядерного щита

В этом выпуске «Военная приемка» отправляется на экскурсию по самым дальнозорким объектам страны: локаторам, способным видеть на тысячи километров и даже наблюдать то, что происходит в космосе и за горизонтом. Такими системами обладают только две страны в мире: система предупреждения о ракетном нападении и система контроля космического пространства. Это – то, без чего невозможно представить защиту от массированного ядерного удара. Огромные радары, антенны которых по размеру соизмеримы с площадью футбольного поля, равномерно распределены по всей стране и защищают Россию от атаки с любого направления. В этом выпуске ведущий программы, Алексей Егоров, покажет все эти объекты и расскажет, как ведется наблюдение за точками потенциального пуска на территории США, объяснит, за сколько времени наши антенны смогут засечь вражеские баллистические ракеты, а также познакомит с технологиями наблюдения за космическим пространством.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=k1qrOilcs1g