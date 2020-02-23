В шаге от неодолимого лидерства
09:26. 23 февраля 2020 103 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
После сокрушительной победы Берни Сандерса (которого как мы теперь знаем https://colonelcassad.livejournal.com/5656827.html, тоже поддерживает Кремль) на кокусах в Неваде, команда Блумберга выпустила довольно таки истеричное послание, где предупреждает, что после серии побед, Сандерс находится в шаге от неодолимого лидерства и напоминает, что он объявил войну "демократическому истеблишменту" и хочет атаковать собственную партию. Поддерживать Сандерса – фатальная ошибка.
Байден как основной кандидат от истеблишмента откровенно не тянет – украинская история и делишки его сына серьезно обвалили его рейтинги внутри страны, так что Украина действительно "вмешалась в американские выборы".
Агент Дональд уже откровенно троллит, поздравляя "сумасшедшего Берни" и призывая его "не дать украсть у себя победу". Из тех, кого могут выставить демократы, Сандерс один из наиболее удобных кандидатов для Трампа.
Сам Сандерс уже пообещал, что после общей победы (которая неизбежна) над лживым правительством Трампа, он построит страну любви и правды. В общем, в ставке у Гитлера все малахольные.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5658827.html