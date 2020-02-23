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В Минобороны РФ поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества

13:35. 23 февраля 2020 67 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В Министерстве обороны РФ поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества. Праздничный ролик по случаю торжества был опубликован на YouTube российского военного ведомства.

Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aGbZpwKCW68

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