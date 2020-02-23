В Минобороны РФ поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества
13:35. 23 февраля 2020 67 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В Министерстве обороны РФ поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества. Праздничный ролик по случаю торжества был опубликован на YouTube российского военного ведомства.
Подробности на https://tvzvezda.ru
Ну а я поздравлю Нацгвардию с Днём защитника отечества?
Кто реальные защитники Отечества. Видео (2 минуты).
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=QD8kzOBuLHA&feature=emb_title