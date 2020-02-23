В Брянске почтили память погибших земляков, воинов 6-й парашютно-десантной роты ВДВ

1 марта исполняется 20 лет подвигу, который совершили десантники Псковской дивизии ВДВ в Аргунском ущелье. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина «О проведении памятных мероприятий, посвященных подвигу воинов-десантников», в регионах Российской Федерации выполняется установка памятных бюстов героям-десантникам. Проект реализуется при содействии Московского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Корзину цветов и цветы к памятнику «Круговая оборона» возложили исполняющий обязанности губернатора Александр Резунов, член генерального совета Деловой России, сопредседатель Московского регионального отделения Деловой России Андрей Павлов, председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Андрей Тимофеев и другие почетные гости. На открытии бюстов присутствовали родители, родственники, друзья погибших героев: мама Олега Ермакова Лидия Филипповна, родители Сергея Василева — Галина Георгиевна и Владимир Фролович, мама Алексея Рассказы Галина Николаевна, мама Александра Трубенка Лидия Тимофеевна, сестры Александра Гердта Мария Александровна и Галина Александровна. Вместе с руководителями региона они открыли бюсты героям.

С приветственным словом к собравшимся обратился исполняющий обязанности Губернатора Брянской области Александр Резунов:

— Дорогие друзья! Сегодня мы отдаем дань памяти героизму и мужеству воинов-десантников, навсегда «ушедших в небо».

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье 90 десантников встретились с вооруженной бандой международных террористов, превосходящей их по численности в 20 раз. Но наши ребята, а это действительно были молодые ребята, старшему из которых было всего лишь 37 лет, выстояли и ценой своей жизни, не пропустили врага и защитили всех нас от террористов.

Не случайно аллея появилась именно здесь, у памятника «Круговая оборона», ведь, как и 20 лет назад, десантники бились с бандитами, находясь в круговой обороне. И сегодня, в канун этой трагической и героической даты, мы собрались, чтобы почтить память и отдать дань защитникам Отечества, истинным патриотам нашей Родины, пяти воинам, навсегда шагнувшим в вечность!

На церемонии открытия бюстов за плодотворную деятельность и большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти и сотрудничество была вручена Благодарность Губернатора Брянской области Андрею Павлову, члену генерального совета общероссийской общественной организации «Деловая Россия», сопредседателю Московского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия». В своем выступлении он сказал:

— Уважаемые родители, друзья, ветераны, соотечественники! В этот день очень почетно находиться здесь. Я вспоминаю, как три года назад мы начинали этот проект в Новгородской области, которая, как и Брянская, — область партизанской славы. Тогда я и не подумал бы, что мы сможем сделать проект и ставить бюсты десантникам 6-й роты. Мы сейчас на финишной прямой, и с каждым днем я все больше понимаю ценность этого подвига. Делая бюсты, общаясь с родителями, с друзьями, с ветеранами, мы изучили историю каждого погибшего бойца. Практически все ребята имеют схожую биографию, они все из небольших областных центров. Что общего между ними? Мы все родились в СССР. В составе 6-й роты были ребята, родившиеся в России, Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, Прибалтике. Время выбрало их. Но я считаю, что и другие поступили бы так же. Наши великие предки оставили нам огромную богатую страну, и нам нужно будет защищать ее всегда!

Наша справка. Предприниматель Андрей Павлов инициировал открытие 77 бюстов на малой Родине героев — десантников. Сейчас они устанавливаются в городах России и в зарубежных странах.