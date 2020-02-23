«Святые девяностые». Часть 7. 1997. Повседневная жизнь
01. Бездомная женщина спит на улицах Москвы
02. Дворник в киностудии Мосфильм выбрасывает коробки с фильмами. Сейчас на студии идет процесс приватизации.
03. Балерина Татьяна Расторгуева из балета Большого балета в позе возле трио бабушек на станции Арбатская
05. Группа японских граждан готовит алтари и венки на могилах, расположенных на острове Шикотан
09. Женщины и мужчины в Санкт-Петербурге
10. Женщины продают одежду на уличном рынке
11. Женщины сидят в баре клуба Up & Down 25 июля
13. Обработка моллюсков на заводе
14. Рабочий на фабрике, принадлежащей корейской телекомпании в Александровске, Сахалин
16. Концерт группы PRODIGY на Красной площади
18. Люди едят в McDonald's 25 июля
19. Богатый выбор водки в уличном киоске, Москва, 8 мая
20. Московская городская сцена с пешеходами на пешеходном переходе
21. Трамвай в Екатеринбурге, 15-ое ноября
22. Школьники с букетами цветов
А мы все равно выжили