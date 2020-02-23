«Святые девяностые». Часть 7. 1997. Повседневная жизнь



01. Бездомная женщина спит на улицах Москвы



02. Дворник в киностудии Мосфильм выбрасывает коробки с фильмами. Сейчас на студии идет процесс приватизации.



03. Балерина Татьяна Расторгуева из балета Большого балета в позе возле трио бабушек на станции Арбатская



04. В шахтерском городке



05. Группа японских граждан готовит алтари и венки на могилах, расположенных на острове Шикотан



06. В ГУМе



07. Девочки за игрой



08. В Московском цирке



09. Женщины и мужчины в Санкт-Петербурге



10. Женщины продают одежду на уличном рынке



11. Женщины сидят в баре клуба Up & Down 25 июля



12. Заключенные во время еды



13. Обработка моллюсков на заводе



14. Рабочий на фабрике, принадлежащей корейской телекомпании в Александровске, Сахалин



15. Тост молодоженов



16. Концерт группы PRODIGY на Красной площади



17. Люди в очереди за мясом



18. Люди едят в McDonald's 25 июля



19. Богатый выбор водки в уличном киоске, Москва, 8 мая



20. Московская городская сцена с пешеходами на пешеходном переходе



21. Трамвай в Екатеринбурге, 15-ое ноября



22. Школьники с букетами цветов



Источник: https://humus.livejournal.com/7093662.html