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«Святые девяностые». Часть 7. 1997. Повседневная жизнь

08:53. 23 февраля 2020 188 просмотров Один комментарий Опубликовал:


01. Бездомная женщина спит на улицах Москвы


02. Дворник в киностудии Мосфильм выбрасывает коробки с фильмами. Сейчас на студии идет процесс приватизации.


03. Балерина Татьяна Расторгуева из балета Большого балета в позе возле трио бабушек на станции Арбатская


04. В шахтерском городке


05. Группа японских граждан готовит алтари и венки на могилах, расположенных на острове Шикотан


06. В ГУМе


07. Девочки за игрой


08. В Московском цирке


09. Женщины и мужчины в Санкт-Петербурге


10. Женщины продают одежду на уличном рынке


11. Женщины сидят в баре клуба Up & Down 25 июля


12. Заключенные во время еды


13. Обработка моллюсков на заводе


14. Рабочий на фабрике, принадлежащей корейской телекомпании в Александровске, Сахалин


15. Тост молодоженов


16. Концерт группы PRODIGY на Красной площади


17. Люди в очереди за мясом


18. Люди едят в McDonald's 25 июля


19. Богатый выбор водки в уличном киоске, Москва, 8 мая


20. Московская городская сцена с пешеходами на пешеходном переходе


21. Трамвай в Екатеринбурге, 15-ое ноября


22. Школьники с букетами цветов

Источник: https://humus.livejournal.com/7093662.html

Метки: история, Россия, фото

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