Сводки от ополчения Новороссии 23 февраля 2020
- 03:00 Кровавый провал ВСУ: бригаду срочно выводят из Донбасса, комбриг под следствием.
- 02:00 «Позывной „Донецк“. История Дебальцевского котла» — в Донецке прошел премьерный показ документального фильма о героических страницах истории ДНР (ВИДЕО).
- Вчера 21:59 “Здесь нет военных. Зачем стреляет ВСУ?”, – жители Александровки после утреннего обстрела.
Кровавый провал ВСУ: бригаду срочно выводят из Донбасса, комбриг под следствием
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным, зафиксированным представителями ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник два раза нарушил режим прекращения огня.
Боевики 59-й бригады по команде преступника Шаповалова из 120-мм минометов, а также вооружения БМП обстреляли район н. п. Логвиново.
Боевики 93-й бригады под командованием временно исполняющего командира бригады Сирченко из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вновь обстреляли н. п. Донецкий.
Примечательно, что от ведения обстрелов украинских боевиков не сдерживает даже тот факт, что в бригаде работает комплексная комиссия Генерального штаба ВСУ.
Информация о разрушениях среди гражданской инфраструктуры уточняется. Всего по территории Республики противник выпустил более тридцати различных боеприпасов.
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По имеющейся у нас информации, вчера начальник Генерального штаба ВСУ доложил министру оборону Украины о результатах работы комплексной комиссии Генерального штаба Украины в 72-й бригаде. Во время доклада Хомчак раскритиковал командование бригады, а также доложил о всех выявленных во время проверки бригады недостатках.
По итогам доклада министром обороны принято решение о выводе 72-й бригады из зоны карательной операции, при этом Генеральному штабу поручено подготовить и направить в прокуратуру все материалы по выявленным нарушениям в 72-й бригаде для возбуждении уголовного производства в отношении отстраненного от должности командира бригады Богомолова.
От наших источников достоверно известно, что сменить «горе-подразделение» предстоит 30-й бригаде, убытие которой в зону «ООС» было спланировано на середину апреля. По имеющейся информации, Генеральным штабом уже подготовлены и направлены командующему ОК «Север» указания на отправку до 10 марта данной бригады в зону «ООС», что на месяц раньше запланированного срока.
Согласно предварительному докладу командира 30-й бригады Гараза командующему Залужному, укомплектованность подразделений составляет не более 60 процентов, что не позволяет выполнять задачи на Донбассе.
Командующим ОК «Восток» поставлена задача отозвать весь личный состав 30-й бригады из очередных отпусков, а также выписать находящихся на лечении с респираторными заболевания военнослужащих.
Также в ОТГ «Север» поступили указания, согласно которым к 25 февраля необходимо произвести отбор кандидатов из 72-й бригады, желающих остаться в зоне карательной операции в составе 30-й бригады.
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Проблема низкой укомплектованности существует не только в данных соединениях. По данным нашей разведки, снижение укомплектованности в соединениях вооруженных формирований Украины связано с нежеланием военнослужащих служить по стандартам НАТО.
Со слов самих военнослужащих, переход на иностранные стандарты подразумевает уменьшение денежного довольствия военнослужащих, а также понижение воинских званий.
Исходя из имеющихся проблем укомплектованности соединений, военное командование Министерства обороны проводит мероприятия по переформированию военных комиссариатов в Луганской области в территориальные центры комплектования, деятельность которых будет регламентирована в соответствии со стандартами западных партнеров.
Территориальное размещение комплектующих центров выбрано не случайно, преступное командование рассчитывает на низкий уровень социальной обеспеченности граждан, проживающих на временно подконтрольных Украине территориях, что, по их мнению, способствует увеличению количества кандидатов в ряды вооруженных формирований.
Открытие первого центра комплектования запланировано на второй квартал 2020 года.
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«Позывной „Донецк“. История Дебальцевского котла» — в Донецке прошел премьерный показ документального фильма о героических страницах истории ДНР (ВИДЕО)
22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в донецком кинотеатре «Звездочка» прошел премьерный показ нового документального фильма известного военного корреспондента Семена Пегова «Позывной „Донецк“. История Дебальцевского котла», посвященного пятой годовщине проведения Углегорско-Дебальцевской наступательной операции вооруженных сил ДНР и освобождения Дебальцево.
Как сообщает корреспондент официального сайта Донецкой Народной Республики, показ фильма посетил Глава ДНР Денис Пушилин.
«Я очень рад, что Семен Пегов, наш друг, товарищ и брат, продолжает со своей командой работу. Это не первый фильм и, уверен, не последний. И знаю абсолютно точно, что это нам нужно. Многое мы видели своими глазами, многое продолжаем видеть, но важно, чтобы эти кинохроники остались для будущих поколений.
В очередной раз мы увидели на экране подвиги наших ребят, которые, несмотря ни на что, просто брали и делали, независимо от результата. Стояла задача от первого Главы Республики — так надо! И они это сделали!
Еще раз благодарность тем, кто работал над этим фильмом. И, конечно же, низкий поклон всем, кто воевал и продолжает воевать за свою землю. За Донецкую Народную Республику, за Луганскую и за нашу большую Россию!» — поделился впечатлениями Денис Пушилин.
«Сложилась уже хорошая традиция, когда речь идет о презентации нашего нового фильма — его встречают с радостью все, от мала до велика. А Дебальцево — это особая операция, общий подвиг и общая победа, которая достойна многого», — рассказал автор фильма, военкор Семён Пегов.
«Без сомнения, нужно снова и снова говорить, писать и показывать эти события, которые сыграли огромную роль в истории нашей Республики. Тем более что именно тогда, в сложнейших условиях, мы показали свою силу, умение и слаженные действия двух армий и способность разгромить любого противника», — отметил Герой Донецкой Народной Республики, генерал-лейтенант Владимир Кононов, руководитель Министерства обороны ДНР в период Дебальцевской операции.
В рамках премьерного показа в Донецке выступила известная российская певица Юлия Чичерина, которая исполнила свою композицию «Добровольческая», ставшую саундтреком к фильму.
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“Здесь нет военных. Зачем стреляет ВСУ?”, – жители Александровки после утреннего обстрела
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