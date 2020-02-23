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Судьи ЕСПЧ на поводке у Джорджа Сороса

23:41. 23 февраля 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Новости цивилизованного европейского правосудия.

Французское издательство «Valeurs actuelles» опубликовало результаты своего расследования по связям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) со структурами американского миллиардера Джорджа Сороса.
Оказалось, что в период с 2009 по 2019 год, сто судей ЕСПЧ были связаны с его фондом «Открытое общество» напрямую, либо через аффилированные с ним структуры.
Данную информацию изданию прокомментировал депутат Европарламента Николас Бэй, который назвал опубликованные данные «поистине ужасающими».

По его мнению, долгосрочная стратегия, разработанная «филантропом» Соросом, при помощи подобных фондов обеспечила ему такое влияние, которому могут позавидовать многие главы государств.
Еще дальше в своей оценке создавшегося положения пошла лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. В своем Twitter она объявила, что Франция должна прекратить исполнять решения ЕСПЧ.

Она призвала президента Франции Эммануэля Макрона обратить на ситуацию внимание и обязать Кассационный суд и Государственный совет страны отныне прекратить принимать во внимание мнение ЕСПЧ.

«Свободное государство должно действовать против этих недемократических манипуляций!» — написала Марин Ле Пен.
Напомним, что постановления Европейского суда по правам человека обязательны к исполнению властями того государства, в отношении которого они вынесены.
Ранее EADaily сообщало, что по словам президента России Владимира Путина, наша страна выполняет даже те решения решения ЕСПЧ, которые считает неприемлемыми.

https://eadaily.com/ru/news/2020/02/22/vo-francii-razgorelsya-skandal-iz-za-svyazey-sudey-espch-s-dzhordzhem-sorosom – цинк
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/en-couverture-le-scandale-soros-partie-4-opacite-des-protocoles-oublis-et-collusions-comment-les-ong-couvrent-leurs-traces-116197 – оригинальный материал Бастьен Лежен на французском (там всего 4 части, требуется регистрация на сайте)

То есть получается, выполняет неприемлемые решения вынесенные судьями, которым платил или платит Джордж Сорос. Некоторые умудрились напрямую и судить и состоять в прямых связях с "Открытым обществом" Сороса. Отличная схема. Зачем только тогда "Открытое общество" в России блокировали…



PS. Когда вам начнут заливать про свободные и независимые европейские суды, вспомните об этом.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5660912.html

Метки: демократия, Европа, ЕСПЧ, коррупция, нко, Россия, сорос

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