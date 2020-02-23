Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 23 февраля 2020

Новинки для “Года ПВО” в Йемене

В Йемене прошла выставка новых ракет ПВО, которые хуситы будут применять уже в этом году против саудовской авиации.Были представлены различные новинки "с тяжелым иранским акцентом", которые должны сделать проведение года ПВО в Йемене еще более ярким и запоминающимся.Если в 2018-2019 году акцент хуситы явно делали на ударные средства – баллистические ракеты, дроны-камикадзе, корректируемые артиллерийские снаряды, то в этом году они всячески педалируют тему ПВО в своей пропаганде, что отражает курс на ослабление господства интервентов в воздухе.При этом про удары баллитическими ракетами не забывают – на днях снова удачно развалили полевой лагерь хадистов в Марибе (заявлено много убитых) + атакован был один из саудовских городов, но там саудиты заявляют, что большую часть ракет смогли сбить. Но судя по кадрам https://twitter.com/Ali2musa/status/1230727826984165376 https://twitter.com/StrategicNews2/status/1231145259159216128 , "Пэтриоты" опять не смогли полностью справиться с ракетами хуситов. Сплошная антиреклама. В этом плане, всегда есть вероятность, что С-400 продадут Саудовской Аравии, а она и этой системе имидж обгадит. Саудиты могут.В ответ на эти атаки саудиты заявили, что уничтожили ангар в районе столицы Йемена, с которого хуситы запускали дроны-камикадзе, а также позицию, откуда стартовали баллистические ракеты по Саудовской Аравии.В целом, желаю хуситам больше сбитых саудовских самолетов. Пробник https://nosikot.livejournal.com/6435921.html был неплох.Не смеют крылья черные над Йеменом летать…

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Коротко по Сирии. 23.02.2020

Коротко по Сирии.1. Россия официально обвинила Турцию в том, что она не выполнила ряд пунктов Сочинских соглашений (связанных с разблокированием автомобильных трасс Хама-Алеппо и Латакия-Алеппо, отделением "умеренных" боевиков от "неумеренных", и обеспечением работы зоны деэскалации). Данный демарш показывает, что 17-18 февраля в ходе переговоров не договорились по существу, поэтому Турции напоминают, что именно Анкара не выполнила свою часть сделки. Эрдоган тем не менее продолжает настаивать на своих требованиях.2. В расширенном формате проблему будут обсуждать в ходе расширенных переговоров – Эрдогана, Путина, Меркель и Макрона. Встреча сейчас согласовывается, ориентировочно пройдет 5 марта. Попутно обсуждать будут и Ливию, так как эти войны тесно взаимосвязаны, особенно с учетом практики Эрдогана брать боевиков из Сирии и отправлять их в Ливию (в начале попыток свержения Асада, боевиков из Ливии наоборот возили в Сирию через Турцию).3. Ну а пока продолжается грозная риторика, боевые действия в Идлибе не прекращаются, а ВКС РФ продолжают активно работать. Активность авиации концентрируется к югу от трассы М-4, что намекает на то, что САА при поддержке России и Ирана все же надеется по быстрому протаранить оборону боевиков к западу от трассы М-5 и продвинувшись через гористую местность, достигнуть равнины Аль-Габ. Боевики понимают эту угрозу, поэтому Исламская Партия Туркестана призывает к общей мобилизации на юге оставшейся под контролем боевиков части Идлиба. Основная проблема в том, что особых укреплений на линии фронта перед САА у боевиков нет – приходится рассчитывать лишь на то, что гористая и холмистая местность позволить замедлить порыв сирийской армии и сделает воздушную кампанию ВКС РФ не столь болезненной для “героев джихада”.4. Попутно, продолжается наращивание сирийской группировки, которая развернута против турок вдоль шоссе Хама-Алеппо. Подкрепления не столь объемные, как у турок, но также отмечается переброска танков, ББМ, ствольной артиллерии. С турецкой стороны помимо танков и ББМ, подбрасываются САУ, РСЗО и мобильные ЗРК. "Зеленая пехота" СНА также перебрасывается из северных районов Сирии, дабы восполнить тяжелые потери в пушечном мясе за последний месяц.В целом, потенциал развития кризиса весьма высок, хотя с другой стороны, обеим сторонам не нужна прямая военная эскалация. Главная потенциальная проблема это то, что Эрдоган где-то перегнет палку и события выйдут из под контроля. Хотя последние события в Идлибе должны были ему ясно показать, что плата в турецких жизнях за авантюру в Идлибе будет существенной.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Мученики из Триполи

Появились личные данные турецких военных убитых в ходе удара по турецкому судну и складу в порту Триполи https://colonelcassad.livejournal.com/5647125.html (склад с оружием был уничтожен, судно получило повреждения), через который Турция осуществляет поставки оружия войскам ПНС Ливии и подконтрольным боевикам, которых она вывозит из Сирии на войну в Ливии.1. Генерал-майор (!) Халил Сойсал2. Полковник Окан Алтынтай3. Майор Синаф КаферлеЭрдоган официально объявил всех троих мучениками. Мучениками также были объявлены все убитые в боях с сирийской армией.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com