Северная война в вольном изложении
00:56. 23 февраля 2020 135 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Северная война в вольном изложении
Доброго времени суток, товарищи! Дозвольте сегодня рассмотреть Северную войну. Тем более повод есть, аффтор сих правдивых строк закончил перечитывать замечательный роман Юрия Германа "Россия молодая". Сам роман довольно объемный и при желании им легко можно забивать титановые гвозди в чугунную плиту. Но советую все таки его читать. У кого терпелка не резиновая и кто забыл буквы – смотрите одноименный сериал, снятый СССР в далеком 1982 году. Но книга лучше, отвечаю.
Итак, Северная война, длилась с 1700 по 1721 год. Участники сей драмы с одной стороны: Швеция во главе с королем Карлом XII – в то время одна из могущественных империй с отличными армией и флотом. Захапала кучу земель у соседей, чего соседи Швеции прощать не собирались С другой стороны с Швецией воевали: Дания… ну как воевала Дания… никак. Речь Посполитая во главе с королем Августом II – сильная держава. Очень хотел Август отжать у шведов Ливонию (современные Латвия и Эстония). Ну и конечно же Россия. Россия во главе с царем Петром Лексеичем очень хотела торговать, а торговли не получалось. Потому как смотри карту: чтобы доплыть из на тот момент единственного северного порта Архангельска до нормальных европейских портов, надо было обогнуть Скандинавский полуостров. За это время тебя десять раз потопят веселые шведские, норвежские и датские пираты, коих в то время водилось как говна за баней. А доступ к Балтийскому морю России был закрыт зловредной Швецией при заключении Столбовского мира в 1617 году.
В 1697 году на шведский престол садится тощей жопой 15-летний Карл XII. Соседушки заволновались – раз король шведов мал и глуп, нехило бы Швецию раскуркулить. Король Август стал рассылать емейлы с предложением создать антишведскую коалицию, на предложение откликнулся король Дании Фредерик IV. А тут еще русский царь Петр в составе Великого посольства по Европе шатался, грызя гранит науки и пристраивая в разные диверситеты боярских неучей. Август сделал интеллигентное предложение Петру и тот согласился. Таким образом появился Северный союз.
Однако, Карл хотя и был зело юн годами, но был отнюдь не лох. Он решил выбивать членов Северного союза по одной харе. Первой прилетело Дании. Датчане, весело распевая песни, двинули было на Гольштейн, чтобы одними клаксонами шведов забибикать. А не лох Карл сделал лохами датчан – он просто высадил десант недалеко от столицы Дании, Копенгагена. Датский король Фредерик сказал "Ты ба яка падла!" и был вынужден в том же 1700 году заключить со Швецией Травендальский мир, по которому Дания выходит из Северного союза и торчит Швеции много-много денюжков. Минус один союзник.
В этом же 1700 году саксонский корпус под командованием Августа приступил к осаде Риги, однако так как осаду проводили криворукие, то Рига особо не пострадала. А вот для Польши все только начиналось, об этом ниже. Когда Август узнал что Дания из войны выбыла, осада Риги была снята, что позволило Карлу перебросить силы на борьбу с Россией. Вот нахера нужны такие союзники?
Россия подписывает с турками Константинопольский мир, и уже на следующий день объявляет войну Швеции. Русское войско вышло в поход на Нарву, стратегически важный город, но тут что-то пошло не так. 19 ноября 1700 года меньшее по количеству шведское воинство в пух и прах разметало воинство русское. При этом командующий русскими войсками герцог де Кроа с офицерами-иноземцами на сражение забили хер и сдали свои шпаги Карлу, бляди некрасивые. Только после этого Петр перестал идеализировать заморских офицеров и стал уделять внимание подготовке русского офицерского корпуса. Ну а по результатам сражения Россия лишилась практически всей артиллерии и боеспособной армии.
Существует устойчивый миф – якобы Петр зассал и убёг с поля боя еще до самого сражения. Ну, сам Петр ссыкуном как известно не был, он лично участвовал во многих баталиях. А накануне битвы под Нарвой Петр вместе с Головиным покинули расположение русского войска и отбыли в Новгород скорее всего по одной причине – стало известно о предательстве иноземцев-офицеров. Воспитывать и карать их было уже поздно, равно как было поздно уводить армию от неминуемого поражения. У Петра было три варианта – либо сдаваться в плен "брату Карлу", либо погибнуть, либо уходить. Мудро был выбран третий вариант, как показали последующие события. Ну а Швеция после победы под Нарвой забурела и даже выпустила специальную богомерзкую медаль.
На ей показан плачущий Петр, который бежит от шведов, теряя шапку. Шведы просто не ведали, что уже через четыре года Петр эту ихнюю Нарву таки возьмет. И для прикола отчеканит свою медаль. И даже две. Вторая медаль имеет надписи на латинице, и предназначалась для троллинга тупой Европы, которая потешалась с России в 1700 году.
Какова же причина нарвской конфузии? Историки называют всякую хрень – слабость русской армии, ее растянутость, отсутствие разведки, отставание обоза с припасами и так далее. Но я вам открою страшную правду – на самом деле причиной поражения русской армии было то, что Сталин уничтожил царских офицеров. Можно даже хриплым голосом Талькова пропеть:
Листая старыя лiсты,
Повешенного шаутбенахта…
Чё сразу бред? В случае с 1941 годом прокатило на ура.
Выиграв битву под Нарвой, Карл совершил одну из роковых ошибок – он не стал преследовать русскую армию, полагая что Россия надолго выбыла из игры. О чем позже горевали всей Швецией и немного Англией (потом узнаете при чем тут Англия). Шведская армия пошла на Саксонию и в Польшу, стараясь выбить поляцкого короля Августа. Сам Август прославился в основном не как полководец, а амурный террорист, а посему шведишен зольдатен довольно шустро взяли Варшаву. Поляцкий сейм (блядский цирк с конями) показал Августу красную карточку, и королем выбрал Станислава Лещинского (минус второй союзник), который по чистой случайности симпатизировал Швеции и лично Карлу. Такое бывает, да. Сам Август с баном не согласился, в противовес Варшавской конфедерации создал Сандомирскую конфедерацию и в Польше началась гражданская война между сторонниками Августа и сторонниками Лещинского. Вопщим, в Польше как всегда было весело.
А что Петр? После поражения под Нарвой он не забухал в тоске, а начал восстанавливать проёпанное. Была практически с нуля создана новая армия (при этом жутко пострадали попы – монасей массово сгоняли в солдаты и обдирали колокола на пушки. Благо, в том же 1700 году в связи с тем что патриархат был фактически упразднен, на визги попов мало кто обращал внимание). К тому же, Россия получила новый скилл – военный флот. Который ценой невероятных усилий был построен в городе Архангельском на Соломбальской верфи. Шведы его едва не похерили летом 1701, вы это прочитаете в упомянутой книге "Россия молодая". То что Петр взял правильный курс, показали успехи новосозданной русской армии. Только в 1700 огребли от шведов, а уже в 1702 русские войска берут крепость Нотебург, в 1703 берут крепость Ниеншанц. Лепо! Взятие сих крепостей закрепило Россию на Неве и в том же 1703 Петр закладывает собор в честь апостолов Петра и Павла, это будущая Петропавловская крепость, то есть на карте появился новый город Санкт-Петербург. Для его защиты была построена крепость Кроншлот, более известная нам как Кронштадт. Таким макаром Россия восстановила доступ к Балтийскому морю, потерянный при подписании Стобовского мира. Все это не могло не напрягать Карла, поэтому он оставил увлекательное занятие "поймай Августа за яйца" и в 1708 году сосредоточился на России, которую так глупо "похоронил" в 1700 году.
Начал Карл довольно бодро и вскоре вышел к Днепру (к реке, а не к городу Днепропетровску, который тоже называется Днепром стараниями безголовых скiкуасов). Тут на манеже появляется новый клоун, демо-версия Бандеры, некто Иван Мазепа. На тот момент гетман Войска Запорожского. Кстати, никакой Украины тогда не было, была Гетманщина, ну а гетман на Гетманщине это как вы поняли самый главный бай, и штаны у него малиновые. Так вот, возбудившись от успехов шведской армии, оный Ванька Мазепа еще в 1707 стал писать цидульки Карлу, где евроинтеграция и шелковые труселя побеждали здравый смысл. На Мазепу в Москву регулярно поступали доносы, но Петр им не верил, а доносителей обычно казнил. Так, был казнен писарь Василий Кочубей, известный нам от знаменитого аса Пушкина по поэме "Полтава":
"За шапку он оставить рад
Коня, червонцы и булат,
Но выдаст шапку только с бою,
И то лишь с буйной головою.
Зачем он шапкой дорожит?
Затем, что в ней донос зашит,
Донос на гетмана-злодея
Царю Петру от Кочубея"
(С)
Петр продолжал считать Мазепу своим корешем, пока внезапно оный Мазепа осенью 1708 года не скоммуниздил гетманскую казну, не отбыл в неизвестном направлении, и не очутился в шведском лагере. Петр тогда жутко матерился и даже перестал считать Мазепу своим корешем. Что писарю Кочубею было уже, откровенно говоря, глубоко похеру по причине отсутствия головы. А Петр, поднаторевший в создании всякого рода орденов-медалей для троллинга, специально для Мазепы создал пятикилограммовый орден Иуды. Торжественное вручение сего тяжелого серебрянного блина не состоялось по уважительной причине – Мазепа в 1709 году внезапно сдох. Ну а чтобы цацка без дела не валялась, ее приспособили к шее князя Шаховского на Всепьянейшем Соборе. Церковь тоже не осталась в стороне, и Мазепа был предан анафеме (анафема не снята до сих пор, что не мешает салофитам по четным ходить в церковь, а по нечетным прославлять Мазепу). Сама анафема, кстати, была очень мудрым ходом. Благодаря анафеме Мазепа лишился охеренного числа потенциальных цеевропейцев, которые были очень набожны и не рискнули пойти против решения православной церкви.
А в 1708 году радушно принятый Карлом Мазепа обещает как пьяный Порошенко. Харчи, горячий чай и 50 000 казаков как здрасьте. Надобно сказать, что уже тогда шведская армия стала испытывать то, что испытывала русская армия под Нарвой – очень херовое снабжение. Еще в Белоруси Карл столкнулся с лютым обожанием местного населения – оно просто забирало всю нямку и ныкалось по лесам, так что шведские солдаты были вынуждены сосать друг другу с голодухи. Еще была надёжа не откусить друг другу, ведь за основными силами Карла на пердячем пару тащился обоз снабжения генерала Левенгаупта. Но в октябре 1708 года произошла пичаль-бида: коварные русские нажрались этого вашего мельдония и без правил напали на обоз у деревни Лесной. Сам Левенгаупт утёк с остатками войска, а что более ценно – все запасы обоза, все шо было нажито непосильным трудом: ества, огненные припасы, бухло и журналы с девками досталось русским. Ну а Карл вместо жратвы и боезапаса для своей голодающей армии получил совет Мазепы не ссать. Мол, у Мазепы помимо шелковых трусов есть нехилый запас провианта и вооружения в городе Батурин. Пришлось Карлу поворачивать тудой, и напрасно. Потому что коварные русские опять нажрались этого вашего мельдония и… короче, буквально накануне прибытия Карла в Батурин этот самый Батурин был начисто разорен Александром Меньшиковым.
К слову, кто не в курсе, разорение Батурина является второй по масштабам жопоболью свидомого панства после голодомора. Во всяком случае, так считает бывшее по недоразумению президентом Украины существо-Йусчинго. Оно так и говорило: "Для меня Батуринская трагедия ассоциируется с Голодомором 30-х годов"(цы). То есть, проклятый Сталин и часовню с Батуриным тоже… В наши дни принято на очередную годовщину батуринских событий нажираццо в сопли, звать Славу, плясать, курить траву и другими способами праздновать и выражать вселенскую скорбь. До сих пор особо упоротые, отрастив вуса с чубом и перекушав горилки, бегают с топорами и ищут Петра Первого, к ним потом приходят люди в белых халатах. А среди дорогой редакции гойзеты "Гудок" есть мнение – если бы Батурин разорили шведы (а они как раз туда за этим и шли – отбирать жратву), то про "батуринскую трагедию" забыли бы через три часа. Но так как Батурин разорили кляти москали, то это является трагедией галактического масштаба, ага.
Итак, увидев на месте Батурина несъедобные головешки и мудро поняв что хавчика тут нет, Карл сказал:
- Иисусья мать, что ж за день такой, блядь в жопу его ебсти нахуй ебаный пиздец! После чего грязно выругался и стал посматривать на Мазепу как на говно. Пришлось уходить на йух. Надобно сказать еще вот чего – генерал Мороз нас снова не подвел. Зима на 1709 год являлась самой холодной в Европе за последние 500 лет. Что заставляло шведов без подготовленных зимних квартир звенеть яйцами и массово вымирать (сказывают, на совести генерала Мороза, решпект ему и уважуха, половина шведской армии). Итак, весной 1709 года шведские терпилы вышли к Полтаве, стали привычно косить под бомжей и просить покушать (то есть начали осаду города). Однако, имея всего сраные тридцать(!!!) пушек и мизер пороха (под Лесной как мы помним весь порох забрали москали) можно только хвейерверки запускать, а не осаждать нормально защищенный город. И очень жрать хотелось, если честно.
- Надо удивить противника — пойдём в бой трезвыми.
- И голодными.
- Зачем?
- Это я Бориса приколол.
(цы)
Карл устроил орацию Мазепе. Мол, где твои 50 000 казаков, слава Украине? А Мазепа врубил дурака и отвечал "Героям слава, москали зъилы, отвечаю". В реале мазепинцев было шота около 2-5 тыщ рыл, да и те особо в бой не рвались. В результате всего 27 июня 1709 года русскими войсками была одержана славная виктория в битве под Полтавой. Сам Карл и Мазепа сдрыснули под крыло Османской империи, в Бендеры. Интересно, вспоминал Карл тогда про прикольную медаль с плачущим Петром под Нарвой? Прикольно же!
Будучи в Бендерах, Карл начал строить каверзы и подговаривать османского султана объявить войну России. Пока Карл "гостил" у осман, Россия отжала немножко от Финляндии, Англия послала шведов нахер, Пруссия захватила шведские владения в Германии, Август вернул себе поляцкий престол, а Петр уломал Данию снова объявить войну Швеции, таким образом Северный союз был восстановлен. Один цимес. Не выдержав такого беспорядка, Карл бежал из Бендер обратно в Швецию.
Вроде бы пора уже завязывать, однако приключилась задница. Прочуяв в 1710 что турки таки готовят войско для похода на Россию, Петр объявляет войну Османской империи и отправляется в известный Прутский поход. Там, на территории современной Молдовы, русская армия была окружена турками летом 1711 года и была на грани полного уничтожения на радость загрустившего Карла (который на тот момент еще сидел в Бендерах и курил бамбук потому что более делать ему было нечего). Однако, хитрожопые русские дипломаты радости Карле не доставили, заключив с турками Прутский мир. Остатки армии Россия сохранила, но по условиям мира была вынуждена отдать взад захваченный Петром в 1696 году Азов, уничтожить флот на Черном море и разрушить укрепления Таганрога. Карл, искря пердаком от такой несправедливости, просил турок дать ему войско для разгрома русских. Однако, бусурмане сказали что договора нарушать не будут, но и не будут против если Карл нападет на русских своей армией. Так как после Полтавы у Карла из армии было три с половиной калеки, русская армия спокойно ушла. Дипломатическая война России и Османской империи продолжалась до 1713 года, это не интересно.
Дальше Россия с союзниками продолжали планомерно отгрызать куски от владений Швеции. Но тут всполошилась вечно гадящая англичанка. Ей было крайне невыгодно усиление России на севере. Может быть, Англия бы даже помогла Карлу не только дипломатически. Однако, сама Англия в это время была втянута в так называемую Войну за Испанское наследство с Францией и было все недосуг.
Экзамен сдал русский флот – в 1714 в сражении при мысе Гангут русская эскадра помножила на ноль шведскую. Кто не в курсе, русскому флоту было только несколько лет, в то время как шведский флот являлся довольно таки матерым. Окончательно шведский флот потеряет свое доминирование на Балтике после битвы при острове Гренгам в 1720. Интересный хвакт – оба сражения произошли в один день, 27 июля, в день святого Пантелеймона. Поэтому в Петербурге была построена Пантелеймоновская церковь, стоящая по сей день.
Что Швецию, что Россию эта затянувшаяся война уже достала приблизительно к 1717 году. Надо было уже искать способы заключения хотя бы перемирия. Скорее всего, в мае 1718 Петр предлагал Карлу уступить то, что Россия успела захватить. Взамен потерянных территорий Швеции было предложено отжать у Дании Норвегию. И скорее всего Карл был согласен на эти условия. Потому что при осаде современного Халдена в ноябре 1718 Карл внезапно погибает от шальной пули. Оно ж всегда так бывает – как только вырисовывается мир с проклятой Россией, а Англия с этим миром не согласна, то обычно летают шальные пули. Обычно попадают в цель. Благодаря убийству Карла (даже нет сомнений что это было убийство*), Аландский конгресс где рассматривался мир между Россией и Швецией прервался. Сменившая Карла на троне сестра Ульрика намек поняла и не хотела чтобы в нее прилетела шальная пуля. Поэтому она возобновила войну, но воевать было уже просто нечем. Тем более, русские снова нажрались этого своего мельдония и оборзели вкрай – они стали высаживать десанты уже возле самого Стокгольма.
Делать было уже нечего, и Швеция стала в 1720 потихоньку заключать мирные договоры с Саксонией, Данией, Пруссией. А в августе 1721 был подписан Ништадтский мир с Россией. По этому договору Россия таки получила офигенный шмат бывших шведских территорий. Однако, не просто так, а за более чем за миллион тогдашних российских рублёв. Для оценки – фунт (~400 грамм) говядины в 1718 стоил полторы копейки, а пуд (~16 кило) пеньки стоил 90 копеек.
Такие дела, товарищи. Все таки России по итогам Северной войны фартануло больше чем Швеции. Русские армия и флот стали одними из самых сильных в Европе, Вместе с неограниченным доступом к Балтийскому морю Россия получила полный доступ к европейским портам, что очень хорошо сказалось на торговле, не надо было теперь корячиться и огибать Скандинавию. Ну и территориями Россия приросла, не без того. А что денег много потеряла…
- Шо деньги, Саня? Деньги мусор! (цы) Давид Маркович.
Вот людей побили массу – это плохо. К сожалению, войн без жертв человечество пока не придумало, а в те времена человеческая жизнь стоила дешевле коняги. Сам Петр Алексеевич с 1721 года стал именоваться не иначе как Император и Самодержец Всероссийский, правда не долго, потому как умер в 1725. А что Швеция? Швеция после Северной войны навсегда перестала быть влиятельнейшим игроком в Европе и по сей день не каждый покажет ее на карте мира. Власть короля была урезана в пользу парламента, дабы косяки подобные "свершениям" Карла XII окончательно не угробили страну. Поляки своими понтами скоро окончательно всех затрахают, и в 1772 году наступит самый первый раздел Речи Посполитой. Да, очень не повезло цеевропейцам Мазепы. По условиям мира объявлялась амнистия перебежчикам всем, но кроме них. На заметку героям майдана с кружевными труселямбами. Спасибо за внимание, товарищи!
(с) Ухум Бухеев
https://vott.ru/entry/564438 – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5658481.html