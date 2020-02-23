С праздником, мужики!
09:32. 23 февраля 2020 165 просмотров 8 коммент. Опубликовал: BlackCat
Посвещается тем, кто всегда у грани и всегда на страже порядка в нашей Родине, России.
Источник: https://youtu.be/ofcNSJ33Hp0
Посвещается тем, кто всегда у грани и всегда на страже порядка в нашей Родине, России.
Источник: https://youtu.be/ofcNSJ33Hp0
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Господи, дай мне душевный покой, чтобы принимать то, чего я не могу изменить, мужество — изменять то, что могу, и мудрость — всегда отличать одно от другого.
Поздравляю всех причастных с Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота!
Ура!.. Ура!.. Ура-а-а-а!
Ну, и по соточке.
https://www.youtube.com/embed/XDqQsXg3QEI
Интересно, многие ли, из здесь присутствующих, знают: что именно отмечают в день 23 февраля?
Для особо “одарённых” сообщаю, что 23 февраля 1918 года под Нарвой состоялось сражение 6-й стрелковой дивизии РККА под командованием А.Дыбенко против двух пехотных полков Германии и Эстонии, под командованием А.Тыннисона. В этом сражении войска РККА были наголову разбиты, а Дыбенко бросив всё и всех бежал.
ПыСы
Киса, а ты уже начал трескать ухи Омана?
Ну, раз такое дело – с тебя МАГАР! (как с самого умного) ;-)
А куды делась любовь к ближному , а товарищи ?
Г-н БРАХМАН скубет свои серые кудры !
МАГАР на Болгарском – ето осел, а на тур.-ишак (научил ,когда читал помагало Остапа Бендера от ИЛФ И ПЕТРОВ )
Хмы!
Ещё один открылся…
Ну тогда и с тебя магар (не на болгарском!). ;-)
23 февраля (н. ст.) 1918 года было опубликовано воззвание СНК от 21 февраля «Социалистическое отечество в опасности»
современные исследователи отдают авторство декрета Л. Д. Троцкому[2]. Сам революционер также утверждал, что именно он написал проект декрета[3].
—–
Бой тоже состоялся и ещё где-то курей украли а кто-то захлебнулся рвотными массами.
Но празнуем ДЕКРЕТ
многоув. ХАРАОН !
У людей в Провинции мало приятных моментов,
ожидая по ПЕРВОМ , ,или РУССИЯ-24 какое-нибудь чудо в их скромной жызни ,
и конкретно в старом Холодильнике САРАТОВ , или ЗИЛ ,
или БЕРЮСА ,или МИНСК , а чудо не приходит,зачем столь тоски в ваших словах, дорогой ?
“под Нарвой состоялось сражение , , ТОЛЬКО ЧТО СФОРМИРОВАННАЯ 6-й стрелковой дивизии РККА под командованием А.Дыбенко, , , , И КОНЕЧНО НЕХВАТКА ОПЫТА ОКАЗАЛАСЬ РЕШАЮЩАЯ – - – -ВОТ ТАК НАПИСАНО, БОЛЕЕ РЕАЛИСТИЧНО !
поклон русским войнам , павшие за свои собратя везде ,куда было нужно !
С праздником всех причастных!