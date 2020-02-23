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С праздником, мужики!

09:32. 23 февраля 2020 165 просмотров 8 коммент. Опубликовал:

Посвещается тем, кто всегда у грани и всегда на страже порядка в нашей Родине, России. 

Источник: https://youtu.be/ofcNSJ33Hp0

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 561 457
    Неохмыримые мстители 23 февраля 2020 в 9:40

    Поздравляю всех причастных с Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота!
    Ура!.. Ура!.. Ура-а-а-а!

    Ну, и по соточке.

    https://www.youtube.com/embed/XDqQsXg3QEI

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    6
  • 10676 6446
    XAPAOH 23 февраля 2020 в 10:26

    Интересно, многие ли, из здесь присутствующих, знают: что именно отмечают в день 23 февраля?
    Для особо “одарённых” сообщаю, что 23 февраля 1918 года под Нарвой состоялось сражение 6-й стрелковой дивизии РККА под командованием А.Дыбенко против двух пехотных полков Германии и Эстонии, под командованием А.Тыннисона. В этом сражении войска РККА были наголову разбиты, а Дыбенко бросив всё и всех бежал.
    ПыСы
    Киса, а ты уже начал трескать ухи Омана?

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    2
  • 1470 1314
    georgi tarabov 23 февраля 2020 в 12:49

    многоув. ХАРАОН !

    У людей в Провинции мало приятных моментов,
    ожидая по ПЕРВОМ , ,или РУССИЯ-24 какое-нибудь чудо в их скромной жызни ,
    и конкретно в старом Холодильнике САРАТОВ , или ЗИЛ ,
    или БЕРЮСА ,или МИНСК , а чудо не приходит,зачем столь тоски в ваших словах, дорогой ?

    “под Нарвой состоялось сражение , , ТОЛЬКО ЧТО СФОРМИРОВАННАЯ 6-й стрелковой дивизии РККА под командованием А.Дыбенко, , , , И КОНЕЧНО НЕХВАТКА ОПЫТА ОКАЗАЛАСЬ РЕШАЮЩАЯ – - – -ВОТ ТАК НАПИСАНО, БОЛЕЕ РЕАЛИСТИЧНО !

    поклон русским войнам , павшие за свои собратя везде ,куда было нужно !

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    2
  • 7015 6141
    Валерий 23 февраля 2020 в 12:54

    С праздником всех причастных!

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    1

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