Россия запустила секретную установку. Помог «единорог Чубайса»
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Помните ли вы как совсем недавно словосочетание «российские нанотехнологии» вызывало приступы истерического смеха и безудержный троллинг рыцарей клавиатуры? Но вот прошло время, и в России появилась компания, которая без шума и пыли стала крупнейшим производителем в мире именно такой продукции. А без неё в скором времени не тронется с места ни один модный теперь электромобиль. При чём здесь Чубайс и где прячется его «сибирский единорог» – расскажем в сегодняшнем выпуске.
В разработке находится сверхсекретная установка “Ветвистые рога Чубайса”
Интересный и позитивный материал. Только фамилия “нано героя” вызывает отторжение. Его участие – первый вложил деньги в проект. Но деньги бюджета, с их помощью он может разработку новосибирских учёных приватизировать, в чём он имеет огромный опыт.