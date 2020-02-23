Россия запустила секретную установку. Помог «единорог Чубайса»

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Помните ли вы как совсем недавно словосочетание «российские нанотехнологии» вызывало приступы истерического смеха и безудержный троллинг рыцарей клавиатуры? Но вот прошло время, и в России появилась компания, которая без шума и пыли стала крупнейшим производителем в мире именно такой продукции. А без неё в скором времени не тронется с места ни один модный теперь электромобиль. При чём здесь Чубайс и где прячется его «сибирский единорог» – расскажем в сегодняшнем выпуске.





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LFm7PyzPrMw