Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Россия запустила секретную установку. Помог «единорог Чубайса»

12:29. 23 февраля 2020 116 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Генеральный партнёр проекта доменная зона .рус
Переходи на .рус!
Сайт регистратора: http://я.рус

Помните ли вы как совсем недавно словосочетание «российские нанотехнологии» вызывало приступы истерического смеха и безудержный троллинг рыцарей клавиатуры? Но вот прошло время, и в России появилась компания, которая без шума и пыли стала крупнейшим производителем в мире именно такой продукции. А без неё в скором времени не тронется с места ни один модный теперь электромобиль. При чём здесь Чубайс и где прячется его «сибирский единорог» – расскажем в сегодняшнем выпуске.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LFm7PyzPrMw

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Полный список всех военных преступлений США
... открыть доступ к секретным архивам американских спецслужб,... страну повстанцев и установкой мин. После падения... обратно. Тогда американцы запустили дезинформационную компанию, что...зоне помогали вынашивать идею отделения Северного Кавказа от России....
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 января 2020
... войска и запустить 16 модернизированных ...подготовки ракет на секретном подземном объекте.... относительно способности России поддерживать действия...оснащенные ядерными энергетическими установками.Предполагается, что ... самолеты также помогали подавлять население ...
Виктор Суворов: Сказ о Великой Победе и ставленнике мирового еврейства
... ущерб интересам России должна заниматься ...немецкие речные корабли запустить в Пину, ... подписал совершенно секретное постановление Государственного комитета...-артиллерийскую установку ИСУ-152. Установка была принята...и дальше радостно помогать злодею, питать ...
Новости Украины и Новороссии 10 декабря 2017
... помощи России. 11:58 «Россию нужно ...линии разграничения, помогая старушкам переходить через...космической отрасли. Планы запустить «Лыбидь» появились...» под грифом «Секретно», якобы свидетельствующее о...», — рассказал инициатор установки памятника, волонтер «АТО...
Новости Украины и Новороссии 01 сентября 2016
... (УГ) получили секретный документ, уличающий СБ...сделать. Приспособление для установки взрывателей (небольшой ... стреляющей "Ноне", помогал грузиться дополнительным боезапасом....теперь кто в России засмеется - завидовать... То новую ракету запустит в неведомую даль...
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
...добавил, что ДНР может запустить это предприятие без участия ...Донбасса помогает ополченцам избежать высылки на Украину В России регулярно...меня принести какую-то „секретную справку из СБУ“, ...в ход охотно шли зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2975 1971
    чужой 23 февраля 2020 в 13:24

    В разработке находится сверхсекретная установка “Ветвистые рога Чубайса”

    Ответить
       
  • 4346 3350
    Иванович 23 февраля 2020 в 13:29

    Интересный и позитивный материал. Только фамилия “нано героя” вызывает отторжение. Его участие – первый вложил деньги в проект. Но деньги бюджета, с их помощью он может разработку новосибирских учёных приватизировать, в чём он имеет огромный опыт.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)