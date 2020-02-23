Новости Украины и Новороссии 23 февраля 2020

Украинская танцовщица Карина Гончарук (на фото), одна из эвакуированных из Уханя, рассказала изданию «Страна. уа», что она пережила во время атаки на автобусы в Новых Санжарах

Предлагаем вашему вниманию наиболее содержательную часть ее интервью.

— Перед тем как вылететь или во время полета, вам сообщали место вашей эвакуации?

— Нет. Всю информацию мы узнавали из СМИ, но и там не было четкой информации.

— Вы знали о том накале, который происходил в стране в преддверии эвакуацией? Вы читали новости о том, что люди перекрывают дороги, протестуют и выходят с митингами, а местные власти собирают внеочередные сессии, чтобы запретить размещение в санаториях? Вы видели все эти новости?

— Нет. Хотя после первой отмены нашей эвакуации, когда мы начали поднимать панику, почему нас не забирают, нам писали гневные комментарии, но мы не думали, что ситуация настолько накалена.

— Вас как-то инструктировали внутри самолета? Вас предупредили о том, что происходит на Украине в связи с вашей эвакуацией?

— Нет. Нам никто нечего не говорил. Мы даже не знали, куда нас будут везти и какой это будет город. Когда самолет пролетал над Украиной, к нам вышел пилот и сказал, что мы должны приземлиться в Харькове. Однако из-за плохой погоды, мы часа полтора будем летать в воздухе.

Только в этот момент мы узнали, что прилетаем в Харьков. Через час полета, нам сказали, что мы летим в Киев на дозаправку. Там дождемся, когда улучшатся условия для посадки в Харькове, а если нет — будут решать, что с нами делать.

— Когда вы приземлились в Киеве, у вас всех была возможность подключиться к интернету?

— Да.

— И что вы узнали из новостей, когда подключились?

— Когда мы приземлились в Киеве, некоторые ребята включили интернет и тогда уже мы узнали, что происходит. Было полно видео из поселка Новые Санжары. Все писали о том, что нас должны привезти именно туда, но мы не знали наверняка. Нас покормили, после чего пилот сказал, что мы вылетаем в Харьков.

— Как вас инструктировали по прилету в Харьков?

— Никак. Нас разместили по автобусам и все. Все садились как хотели. Мы ехали в автобусе с иностранцами. Нам только сказали рассесться с разных сторон.

— Вы прилетели в Харьков в 12:00, а в поселок Новые Санжары автобусы заехали около 19:30. От Харькова до Новых Санжар 150 км. Почему вы ехали так долго, почти 8 часов? Вы куда-то заезжали?

— Нет. Делали только три остановки, чтобы сходить в туалет.

— На заправке?

— В поле.

— Вы ходили в туалет прямо в поле возле дороги?

— Да.

— Вам сообщили, куда вас везут?

— Нет. Я так поняла, что даже водители не знали дорогу, куда ехать. Когда мы уже проехали несколько часов, я спросила водителя, как долго нам ехать, на что он мне сказал, что сам не знает, он едет за колонной.

— Во время того, как вы ехали по пути к Новым Санжарам, на вашу колону кто-то нападал?

— Нет. Но мы до последнего не знали, куда нас везут. У меня еще сел телефон. Я только помню, когда мы остановились третий раз, чтобы сходить в туалет, было уже темно. Девочкам сходить в туалет сложнее, чем мальчикам, мы с подругой отошли подальше от автобусов, и тут в громкоговоритель нам начали кричать, чтобы мы быстро возвращались в автобусы. Вот тогда мы подумали, что-то может произойти.

— Перед подъездом к Новым Санжарам вас как-то инструктировали? Вам сказали, что ситуация очень накалена, и что вы должны быть аккуратными и внимательными, возможно вам сказали отсесть от окон?

— Нет. Нам вообще никто ничего не говорил.

— Как вы поняли, что уже подъезжаете к месту вашего карантина?

— Я увидела на улице много полицейских и людей, которые что-то нам кричали, но я не могла разобрать, что они кричат.

— На каком этапе вы поняли, что вас, мягко говоря, не ждут в Новых Санжарах?

— Когда наша колона заехала в Новые Санжары, мы услышали, что люди что-то кричали. Некоторые из них начали бросать камни в автобус. С нами в автобусе ехал иностранец, он вообще не понимал, что происходит и что говорят. Он все снимал на мобильный телефон, он улыбался и махал рукой, как знак приветствия. Но когда его окно разбили камнем, он понял, что-то не так.

— Какой была реакция сопровождающих вас людей?

— Они только сказали нам сесть в проходе между сидений.

Мы были очень напуганы, нам брызнули газовым баллончиком в автобус, нечем было дышать. Вот тогда нам стало страшно и началась паника. У меня был разряжен телефон, я очень переживала за маму, знала, что она все это видит и не может мне дозвониться.

Я видела, как жгли костры, люди бросали бутылки в наш автобус, они разбивались об его обшивку.

— Перед заездом на территорию санатория в самом эпицентре столкновений полиции и протестующих, где вы будете проходить карантин, колона автобусов остановилась на несколько минут пока расчищали путь для проезда. Протестующие разожгли большой огонь. Что вы в этот момент испытывали?

— Нам было страшно. Мы не понимали, почему мы стоим, когда в нас летят бутылки, камни. Было очень страшно. Мы же не виноваты. Я вообще считаю, что нужно было провести нашу эвакуацию очень тихо, без огласки.

— После того как вы заехали на территорию санатория, что было дальше?

— Мы сидели в автобусах еще минут десять. после чего нам сказали, что мы можем выходить и заходить в корпус.

— Понимая, что происходит вокруг, кто-то спрашивал у организаторов эвакуации, что происходит, куда вас привезли?

— Нет. Все были напуганы. Нас собрали в холле на первом этаже и сказали, что украинцы селятся на четвертом этаже, иностранцы — на третьем, а экипаж — на втором.

— Вас как-то распределяли по комнатам или вы в хаотичном порядке расселялись?

— Каждый занимал свободную комнату. Расселили по 2 человека.

— Вам было страшно там находиться?

— Да. Первое, что я сделала, это закрыла окна шторой и вообще боялась подходить к окнам. Девочки тоже были напуганы. Я позвонила маме и сказала, что со мной все хорошо, я в порядке.

— Что вам сказали ваши родители?

— Они были в панике. Мама чуть не плакала. Но я их успокоила, сказала, что все уже хорошо, нас охраняет полиция.

— Когда вы заселялись, для вас провели какой-то инструктаж. Рассказали распорядок дня, правила карантина?

— Нет. Сказали, что завтрак в 09:00, обед в 13:00, а ужин в 19:00. Также сказали, чтобы мы не ходили между этажей и желательно вообще не выходить из комнат. Но мы ходим друг к другу в гости, так как здесь очень скучно.

— Какая обстановка внутри санатория. Персонал ходит в защитных костюмах?

— Да, персонал ходит в защитных костюмах. Обстановка спокойная. Сегодня я даже выходила на балкон. Я не видела, чтобы кто-то нам что-то кричал или бросал в нашу сторону. Все очень спокойно, как будто, то что происходило раньше, — страшный сон.

— В интернете гуляет видео, снятое из санатория, и на нем можно увидеть ужасные условия вашего проживания.

— Я бы не хотела об этом говорить. Здесь не все так плохо. Здание санатория имеет два крыла: одно отремонтировано, а второе нет. Видео сняли в неотремонтированной части здания. Могу сказать, что в каждой комнате есть телевизор, холодильник. Нам выдали постельное белье, здесь можно постирать вещи.

— А у вас какие условия?

— Мне повезло: я живу в новом крыле.

— Вам запрещено выходить на улицу?

— Да.

— Как вас кормят. Можете подробно рассказать о вашем досуге?

— Кормят очень хорошо. Еда как домашняя, мне кажется, что за две недели я точно поправлюсь.

— Вам уже рассказали о том, как вы проведете здесь следующие две недели. Вы сдаёте какие-то анализы?

— Нет. Нам пока никто ничего не говорил. Из анализов проверяют температуру три раза в день, пока это все.

— Много ли людей вас поддержало?

— Да. Многие мне написали слова поддержки. И сегодня, когда я вышла на балкон и не увидела протестующих, я поняла, что все плохое закончилось. Многие писали, что им стыдно за этих людей.

— Как вы думаете, что заставило людей протестовать против вас?

— Не знаю. Возможно — страх перед коронавирусом.

— Что вы планируете делать после окончания карантина?

— Я хочу побыть с родственниками. Но еще об этом не думала.

— Вы планируете ехать заграницу? В Китай или в другой город?

— Есть много стран, в которых я хотела поработать, но еще не думала об этом.

— Вы и дальше хотите заниматься танцами или чем-то другим?

— Буду заниматься танцами.

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