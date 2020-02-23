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Канадские реконструкторы поздравили ветеранов и участников поискового движения с 23 февраля

20:26. 23 февраля 2020 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: zen.yandex.ru

Волею судеб жизнь меня свела с ребятами реконструкторами из Канады. Кратко сообщу, наши соотечественники живущие в Канаде организовали отряд имени 191 сд. Боевой путь которой прошел через наш город.

С 8 сентября 1941 года, в связи с возобновлением немецкого наступления, вновь участвует в тяжёлых боях в районе Елагино, имея перед собой части 291-й пехотной дивизии, отступает по направлению Ропша — Петергоф. C 15 сентября 1941 года участвует в контрударе в направлении на Красное Село, но откатилась обратно к Петергофу и далее к Ораниенбауму. За это время дивизии был подчинён, а потом и влит в неё батальон Ново-Петергофского училища НКВД. 26 сентября — 27 сентября 1941 года действует в ходе наступления войск 8-й армии с целью выхода на рубеж Коровино — Туюзи — Троицкое. 1 октября 1941 вновь переходит в наступление с ближайшей задачей овладеть населёнными пунктами Большой Симонгонт, Знаменка, а затем наступать на Разбегай. С 15 по 18 октября 1941 года судами Балтийского флота из Ораниенбаума переброшена в Ленинград. Воевала на Волховском фронте. И с боями дошла до Берлина.

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Канадские реконструкторы поздравили ветеранов и участников поискового движения с 23 февраля

Т34 в музее Ошавы

Канадские реконструкторы поздравили ветеранов и участников поискового движения с 23 февраля

Старшина роты Сергей Еремеев с бойцом

Канадские реконструкторы поздравили ветеранов и участников поискового движения с 23 февраля

 Построение

Канадские реконструкторы поздравили ветеранов и участников поискового движения с 23 февраля

Проверка внешнего вида

Канадские реконструкторы поздравили ветеранов и участников поискового движения с 23 февраля

Выдвижение в район боя

Канадские реконструкторы поздравили ветеранов и участников поискового движения с 23 февраля

Противник с фронта

Канадские реконструкторы поздравили ветеранов и участников поискового движения с 23 февраля

 Огонь!

Канадские реконструкторы поздравили ветеранов и участников поискового движения с 23 февраля

Обсуждение боя

Канадские реконструкторы поздравили ветеранов и участников поискового движения с 23 февраля

Обсуждение координации действий

Канадские реконструкторы поздравили ветеранов и участников поискового движения с 23 февраля

Война войной, а обед по расписанию

Канадские реконструкторы поздравили ветеранов и участников поискового движения с 23 февраля

"Полевая кухня

"

Канадские реконструкторы поздравили ветеранов и участников поискового движения с 23 февраля

Ваше здоровье!

Канадские реконструкторы поздравили ветеранов и участников поискового движения с 23 февраля

Вручение книги — Искры вечного огня

Канадские реконструкторы поздравили ветеранов и участников поискового движения с 23 февраля

Завершающая фотография отряда

Хочу выразить ребятам слова благодарности за ту работу, которую они проводят. Не смотря на тысячи километров отделяющих их от родины, они помнят о тех страданиях, которые перенесла наша страна. В суете современной жизни не забывают ветеранов. Спасибо вам!

Обложка: Рота реконструкторов им. 191 сд. Канада 

Источник: https://nstarikov.ru/kanadskie-rekonstruktory-pozdravili-veteranov-i-uchastnikov-poiskovogo-dvizhenija-s-23-fevralja-113325

Метки: чит.клуб

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