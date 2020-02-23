Как власть за 300 лет полностью развалила армию Только цифры!
20:33. 23 февраля 2020 315 просмотров 14 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Эпикур говорит, что богатство не облегчает наших забот, но подменяет одни заботы другими. И действительно, не нужда, но скорей изобилие порождает в нас жадность.
После Византии при Петре 1 они были все не мужчины.
При Иоане Грозном все евреи сидели в институте флота и все продали.
А Тухачевский на праздник пусть не приходит. Он туманит имя Беларусь
и оскорбляет сообщество ЯП, и я соглашусь но только при условии.
Жесть. Всё пропили.
Подковы делать некому.
Серый то знает?
Не оскудела ещё земля русская подковных дел мастерами!!!
Зато иглу для патефона сделать некому.
Всё просрали
Руки у Вас на что? Аль, только по клаве фуги Баха?
Кому есть, не на чем. Да и потребности уже не те, в смартах иглы не нужны, и без иглы подкалывать умеют.
не смешно. Варшавский договор пропили? Не, трезвыми отдали. теперь юродствуете.
А толку то с того Варшавского договора было. А вот Украину потеряли, как теперь русскому солдату без украинского сала.
Юродствуют, это точно. От Варшавского договора, по их мнению, толку никакого не было. Зато теперь есть чему радоваться – войска НАТО стоят у наших границ. Достижения налицо.(
В Болгарии надеются на помощь России в возрождении болгарской нации
https://rusvesna.su/news/1568668269
Moisha Chestny -10 минут назад
Меня умиляет грозное рычание “патриотов”:
Все нас предали!
Все- проститутки!”
А давайте вспомним, что было в действительности?
– Кто ПЕРВЫМ стал целоваться в засос с американцами?
- В какой стране впервые, толпами, вошли американские “советники”?
– В какой стране американцы впервые руководили на свой лад “выборы”, чтобы переизбрать удобного презика?
– Руководство какой стране развалило СССР, и предало всех бывших республик?
– Руководство какой стране в угоду НАТО и США развалило Варшавский Договор, и предало всех союзников?
– Руководство какой стране развалило СЭВ (Совет Экономической Взаимопомощи) и первым оборвало все экономические отношения с дружественными государствами? Ну, вот, ответьте на эти вопросы честно, и поймёте, кто в действительность “предатели и проститутки”. :)))
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Михаил Терехин -57 минут назад
«В Болгарии надеются на помощь России в возрождении болгарской нации» Осталось дождаться возрождения русской нации. С таким Правительством в России нация целенаправленно уничтожается.
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Rus Vata -1 час назад
я думаю так, что сначала болгарский народ должен повыгонять, ну или перестрелять, всё своё русофобское руководство, а потом уж можно и вспомнить о дружбе и прочее, а то как-то некрасиво получается
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Шариков-Полиграф-Полиграфович-1 час назад
Как говаривал каГтавый сушёный Бланк : -Сосать, сосать и ещё раз СОСАТЬ, проститутки – НЕбратушки :-)
Что оголодали совсем братушки, а вот когда нам плохо было и не вспомнили.
Как это “галеры – 0″? А на чем же Путин гребет, мучается? )
Куда дели персональную галеру?
И вообще, что за статистика? Чем воевать собрались – 9-ю пищалями и двумя СЗ блоками?
Что ж Вы Олег, приводите не полную таблицу, хде, я Вас спрашиваю, учтены ковры-самолёты,ступы с бойбабами и стратегические подводные плоты?
Хрень это всё. И Ликвидатор напрасно роняет слезу о договоре, пусть и Варшавском. Сами, всё сами.
Оно, конечно приятно гордиться мощным флотом, не тут-то было, заходишь на ЯП, а тебя по башкенции хрясь, флот де новый из старых корыт и те недострой. Обидно. Ледокол достроить, трагедия, ну и т.п.
Возникает вопрос, как допустили? Чувство голого на ветру? Однако нет, и в штанах и в шапке, да ещё и полушубок припасён. Дык, может желаем чего=то излишнего. Нельзя быть одновременно в приоритете по всем направлениям, Так не бывает.
Но, ой, как прав Сергеев, не оскудела.
С праздником, защитники!