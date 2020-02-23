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Как власть за 300 лет полностью развалила армию Только цифры!

20:33. 23 февраля 2020 315 просмотров 14 коммент. Опубликовал:


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9799797.html

Метки: Армия, Россия

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14 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2989 1985
    чужой 23 февраля 2020 в 20:41

    После Византии при Петре 1 они были все не мужчины.
    При Иоане Грозном все евреи сидели в институте флота и все продали.
    А Тухачевский на праздник пусть не приходит. Он туманит имя Беларусь
    и оскорбляет сообщество ЯП, и я соглашусь но только при условии.

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    1
  • 14663 1109
    ХОХОЛ 23 февраля 2020 в 20:51

    Жесть. Всё пропили.
    Подковы делать некому.
    Серый то знает?

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    1
  • 23772 15867
    Ликвидатор 23 февраля 2020 в 22:23

    не смешно. Варшавский договор пропили? Не, трезвыми отдали. теперь юродствуете.

    Ответить
    3
    • 12146 9038
      SergeevЛиквидатор 23 февраля 2020 в 22:52

      А толку то с того Варшавского договора было. А вот Украину потеряли, как теперь русскому солдату без украинского сала.

      Ответить
      1
    • 2089 1721
      АнтонЛиквидатор 23 февраля 2020 в 23:19

      Юродствуют, это точно. От Варшавского договора, по их мнению, толку никакого не было. Зато теперь есть чему радоваться – войска НАТО стоят у наших границ. Достижения налицо.(

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      1
    • 1482 1326
      georgi tarabovЛиквидатор 23 февраля 2020 в 23:39

      В Болгарии надеются на помощь России в возрождении болгарской нации
      https://rusvesna.su/news/1568668269

      Moisha Chestny -10 минут назад

      Меня умиляет грозное рычание “патриотов”:
      Все нас предали!
      Все- проститутки!”
      А давайте вспомним, что было в действительности?

      – Кто ПЕРВЫМ стал целоваться в засос с американцами?
      - В какой стране впервые, толпами, вошли американские “советники”?
      – В какой стране американцы впервые руководили на свой лад “выборы”, чтобы переизбрать удобного презика?

      – Руководство какой стране развалило СССР, и предало всех бывших республик?

      – Руководство какой стране в угоду НАТО и США развалило Варшавский Договор, и предало всех союзников?

      – Руководство какой стране развалило СЭВ (Совет Экономической Взаимопомощи) и первым оборвало все экономические отношения с дружественными государствами? Ну, вот, ответьте на эти вопросы честно, и поймёте, кто в действительность “предатели и проститутки”. :)))
      —-
      Михаил Терехин -57 минут назад
      «В Болгарии надеются на помощь России в возрождении болгарской нации» Осталось дождаться возрождения русской нации. С таким Правительством в России нация целенаправленно уничтожается.
      —–
      Rus Vata -1 час назад
      я думаю так, что сначала болгарский народ должен повыгонять, ну или перестрелять, всё своё русофобское руководство, а потом уж можно и вспомнить о дружбе и прочее, а то как-то некрасиво получается
      —–
      Шариков-Полиграф-Полиграфович-1 час назад
      Как говаривал каГтавый сушёный Бланк : -Сосать, сосать и ещё раз СОСАТЬ, проститутки – НЕбратушки :-)

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  • 2089 1721
    Антон 23 февраля 2020 в 23:13

    Как это “галеры – 0″? А на чем же Путин гребет, мучается? )

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    1
  • 7012 6373
    strelez 23 февраля 2020 в 23:16

    Куда дели персональную галеру?
    И вообще, что за статистика? Чем воевать собрались – 9-ю пищалями и двумя СЗ блоками?

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    1
  • 4402 3649
    Алекс Сневар 23 февраля 2020 в 23:33

    Что ж Вы Олег, приводите не полную таблицу, хде, я Вас спрашиваю, учтены ковры-самолёты,ступы с бойбабами и стратегические подводные плоты?
    Хрень это всё. И Ликвидатор напрасно роняет слезу о договоре, пусть и Варшавском. Сами, всё сами.
    Оно, конечно приятно гордиться мощным флотом, не тут-то было, заходишь на ЯП, а тебя по башкенции хрясь, флот де новый из старых корыт и те недострой. Обидно. Ледокол достроить, трагедия, ну и т.п.
    Возникает вопрос, как допустили? Чувство голого на ветру? Однако нет, и в штанах и в шапке, да ещё и полушубок припасён. Дык, может желаем чего=то излишнего. Нельзя быть одновременно в приоритете по всем направлениям, Так не бывает.
    Но, ой, как прав Сергеев, не оскудела.
    С праздником, защитники!

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