Как элита осталась у разбитого корыта. Е. Спицын. И. Шишкин
Историк Евгений Спицын рассказывает об уроках и неизвестных страницах 1917-го. Чему нас учит история и как выводы до сих пор сделаны.
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Место аристократии пытается занять элита – разжиревшие ростовщики и бандиты… Раньше, когда на Земле была настоящая культура, населением руководила аристократия – люди высокого уровня развития, которые служили примером для подражания. С приходом Романовых, аристократию уничтожили, и появились элиты…
Российская элита – это не соль, а стыд и боль страны. Общая деградация начинается с элиты, то есть с той части общества, которая признается за лучшую; с утраты этой частью чести и морали. У российской элиты, как уже сказано, одна ценность – нажива любым способом. Тех, кого в России называют элитой, на Западе просто сажают в тюрьму…
Элита – это сомнительное место, где есть деньги и власть…