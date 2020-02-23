Израильский скандал .Наш мир ненастоящий

..., что прежняя траектория развития мира закончилась, американцы организовали Институт сингулярности...хочет понимать, что прежний мир кончился. Все наши попытки (а я ...на миниатюрный беспилотный разведчик-«шмель» израильского производства. Кстати, работы по ...
...назрела тема для обсуждения всем миром именно по молочным продуктам ...тем, кто распоряжается в этом мире. Сами они питаются и ...И не единичный. В этом мире нет ничего случайного А вам...необходимое чтобы выжить в новом мире. Важно использовать природу как ...
...2012 года, инопланетяне, параллельные миры, жизнь после смерти, ...перестраиваться под новые вибрации нашей вселенной и изменять себя..., неосознанных поступков в нашей жизни, тем больше ... посрамим великих мудрецов древности, наших Великих Предков! Слава Руси...
Положение, занимаемое человеком, его профессия абсолютно ничего не значат. Решающим является то, как он работает, соответствует ли он месту, на котором оказался. Не имеет значения радиус его деятельности, важно лишь, справляется ли он с кругом своих обязанностей.
Чушь!!! Ну не умеют врать правдоподобно, чего мучаться.
Заявления Герцога о семидесяти годах занятий археологией при возрасте на момент 1999 года в 58 лет сразу вызывают доверие к видео.
Пятнадцати минут красивых видов под бодрую музычку с плохим сведением звука хватило. Спасибо.