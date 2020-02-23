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Израильский скандал .Наш мир ненастоящий

23:42. 23 февраля 2020 162 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hQj25npj1gA&t=1503s

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 12146 9038
    Sergeev 24 февраля 2020 в 0:34

    Чушь!!! Ну не умеют врать правдоподобно, чего мучаться.

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  • 3194 2698
    Женечка 24 февраля 2020 в 1:03

    Заявления Герцога о семидесяти годах занятий археологией при возрасте на момент 1999 года в 58 лет сразу вызывают доверие к видео.
    Пятнадцати минут красивых видов под бодрую музычку с плохим сведением звука хватило. Спасибо.

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