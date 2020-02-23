6 лет “Митингу народной воли”

Сегодня, помимо празднования 23 февраля, у нас в городе отмечают и День митинга "Народной воли", с которого собственно и стартовала Русская Весна (а также же Крымская весна, как ее составная часть). Время летит быстро – казалось было еще вчера, а уже 6 лет прошло с тех событий.И час действительно настал. Изменилась моя жизнь. Изменилась жизнь города. Изменилась жизнь страны. Да и мир за эти недолгие 6 лет стал принципиально иным. И тот митинг в Севастополе стал своеобразным водоразделом, который поделил жизнь на до и после.А уже на следующий день над администрацией города был поднят российский флаг. Украина начала исчезать из севастопольской реальности.Для Крыма и Севастополья, все тогда закончилось хорошо. Донбасс за ровно тот же самый выбор продолжает сражаться до сих пор, заплатив многократно более существенную цену, нежели заплатили мы. И пока Донбасс не вернулся назад в Россию, в вопросе Русской весны будет оставаться острый привкус незавершенности.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5659757.html