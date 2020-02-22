СВР назвала Болгарию эпицентром шпионской кампании США

Американские спецслужбы развернули кампанию по компрометации России в странах Восточной Европы, её центром стала Болгария, утверждают в Службе внешней разведки (СВР), передает «РИА Новости».

«Спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с Россией», — говорится в сообщении пресс-бюро ведомства.

«Эпицентром» этой кампании в СВР назвали Болгарию, заявив, что там регулярно «инсценируются» шпионские скандалы, которые приводят к выдворению из страны российских дипломатов.

Последним эпизодом такой кампании в СВР считают «измышления» о том, что директор ведомства Сергей Нарышкин обсуждал с шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом освобождение болгарского олигарха Васила Божкова, задержанного в ОАЭ по обвинению в финансовых преступлениях. Ранее в ведомстве говорили, что информация о таких переговорах не соответствует действительности.

В Болгарии Божкова обвиняют в организации преступной группы, шантаже, сокрытии доходов и т.д. Он уехал из страны, но был задержан в ОАЭ. 13 февраля «Радио Болгария» сообщило, что, когда в ОАЭ находилась делегация СВР, Божкова посетила группа россиян, которых он якобы попросил помочь со своим освобождением. На следующий день бывший вице-премьер и зампредседателя Народного собрания Болгарии Валерий Симеонов заявил, что Нарышкин просил власти ОАЭ освободить Божкова, и потребовал объяснений от российской стороны.

В СВР утверждают, что провели расследование и установили, что первоисточником этих сведений был представитель болгарских спецслужб в одной из стран региона, «контролируемый и «поощряемый» американцами».

В январе из Болгарии выдворили двух российских дипломатов, которых власти страны заподозрили в шпионаже. Один из них якобы собирал информацию относительно избирательного процесса в Болгарии, второй — данные об энергетике. Российская сторона эти обвинения отвергла.

Обложка: Руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин (Фото: Zuma / ТАСС)

Источник: https://nstarikov.ru/svr-nazvala-bolgariju-jepicentrom-shpionskoj-kampanii-ssha-113302