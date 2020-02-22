“Передовой класс”
11:17. 22 февраля 2020 58 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Шувалов предложил https://www.kommersant.ru/doc/4266880 внести бизнесменов в Конституцию как "передовой класс".
Раньше передовым классом были рабочие и крестьяне. Сейчас капиталисты хотят себя записать на эту роль, утвердив фактическое положение, де-юре. А некоторые смешные люди еще что-то вещают про то, что классы и классовая борьба куда-то исчезли. Они и не уходили никуда и как не трудно заметить, правящие элиты вполне себе рассуждают именно в классовых категориях. Поэтому классики еще очень долго будут оставаться актуальными.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5656845.html
Увы и Ах,Победители пишут конституцию,про себя любимых ,но уступят немного пенсий этому пролетариату,да ,и оставят папу и маму ,обидев при этом служителей западных ценностей Пушкину О.и И. Роднину ,гусских.Всё ,как всегда.