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“Передовой класс”

11:17. 22 февраля 2020 58 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Шувалов предложил https://www.kommersant.ru/doc/4266880 внести бизнесменов в Конституцию как "передовой класс".
Раньше передовым классом были рабочие и крестьяне. Сейчас капиталисты хотят себя записать на эту роль, утвердив фактическое положение, де-юре. А некоторые смешные люди еще что-то вещают про то, что классы и классовая борьба куда-то исчезли. Они и не уходили никуда и как не трудно заметить, правящие элиты вполне себе рассуждают именно в классовых категориях. Поэтому классики еще очень долго будут оставаться актуальными.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5656845.html

Метки: капитализм, классовая борьба, шувалов, юмор

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 6735 5249
    марина 22 февраля 2020 в 14:26

    Увы и Ах,Победители пишут конституцию,про себя любимых ,но уступят немного пенсий этому пролетариату,да ,и оставят папу и маму ,обидев при этом служителей западных ценностей Пушкину О.и И. Роднину ,гусских.Всё ,как всегда.

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