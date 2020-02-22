Открытым текстом 21.02.2020

Блуд языком: о чем говорил протоиерей Смирнов

Известный организатор нескольких движений активистов православной церкви протоиерей Димитрий Николаевич Смирнов крайне резко выступил против незарегистрированного сожительства.

Цитирую: “У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что “я бесплатная проститутка”, поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и всё, а так тебя никто за жену не считает”.

Открытым текстом напоминаю и почтенному священнослужителю, и всей аудитории: гражданский брак — тот, что зарегистрирован не церковью, а только светской властью. Он также создаёт серьёзные обязательства сторон и друг перед другом, и перед обществом в целом. Но, похоже, не только путаница понятий вызвала массовое негодование значительной части наших граждан. Причём не только записных либероидов, свято верующих в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество. Понятно, при такой вере и думать неприлично про семью как устойчивую ячейку того самого общества, про необходимость её документальной фиксации.

Но боюсь, большинство просто не поняло: о чём говорил отец Дмитрий Смирнов? О проституции? Открытым текстом напомню: бесплатной она не бывает просто по определению. И не бывает длительной, как, скорее всего, подразумеваемое им незарегистрированное сожительство.

Может быть, он пытался оскорбить женщин, не живущих в церковном браке? Тоже нет. Среди его прихожанок и таких немало! Тогда к кому он обращался так жёстко?

Предполагаю открытым текстом: к слабым духом мужикам, превращённым годами “свободы” в безвольных телят, не способных взять на себя ответственность даже за свою судьбу. Не говоря уж о судьбе его женщины и детей. Ведь любые отношения — в первую очередь работа. А работать дети перестройки не очень любят. Вот и назвали уважаемым термином “гражданский брак” сожительство без обязательств.

Не понравилось — разбежались. Никто никому не должен. Семья, где вместо доверия торговля “ты мне — я тебе”, ничем хорошим не кончается. Рано или поздно перестаёт устраивать или цена, или товар.

Вот о какой проституции говорил священник. Об этом должны задуматься и мужчины, и женщины. Должны начать защищать друг друга. Но ведь это — тоже работа! Поэтому проще вылить на отца Димитрия тонну помоев. Объявить его мракобесом. Начать рассказывать миру о своих успехах на ниве “свободных отношений”. Вместо того, чтобы просто подумать, на каких принципах построен собственный брак.

В двухтысячных Россия выбилась в мировые лидеры по разводам и абортам. Просто потому что молодые люди предпочитали жить “как удобно”! Западные ценности, шагнувшие к нам во всей красе, — они же как раз о комфорте. А если так, давайте размышлять дальше, то зачем супружеская верность? Это ведь некомфортно — значит, и от неё тоже веет какой-то отвратительной поповской стариной. Мол, заповедь “не прелюбодействуй” противоречит самой природе. Ведь во многих случаях полигамия предпочтительнее для выживания.

Или вот роды. Тоже ужасно неудобная штука. Да и воспитать ребёнка — какой уж тут комфорт. Так что лучше убить зародыш. А если очень хочется “почувствовать себя матерью” без хлопот, можно воспользоваться женщиной-контейнером из слоёв победнее. Суррогатное материнство — зачастую не средство спасения при тяжких женских несчастьях, а из той же категории “семейного удобства”. Воспитает ребёнка няня. А после школа. Отцу и матери будет очень комфортно. От начала и до конца.

Вот только ждать от этих детей проявления любви и ответственности по меньшей мере глупо. Про этот ад на земле и говорил отец Димитрий. А не про вас, дурочки, пытающиеся объяснить безволие своих мужчин. И не только про вас, женоподобные мальчики, не способные защитить свои семьи.

Формальный судья и осванидзивание мозга

Константина Викторовича Арановского упрекают за особое мнение по решению Конституционного суда Российской Федерации, куда он входит, от 10 декабря 2019 года.

Там он, в частности, заявляет — цитирую: “Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает её считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии”.

Открытым текстом напомню: только колонии, получившие самостоятельность из рук метрополий, можно считать созданными законно. Все остальные возникли либо на пустом месте, где вообще никаких законов не было, либо на обломках других государств. Поэтому все самопровозглашённые государства — от России во всех её исторических проявлениях до Соединённых Государств Америки — можно считать незаконными.

Если Константин Викторович этого не знает — он вряд ли соответствует своим служебным обязанностям члена Конституционного суда, где нужно решать, помимо прочего, вопросы государственного уровня. Впрочем, учитывая, что в Конституционный суд он попал, до того ни минуты не работая судьёй, можно надеяться, что ему ещё предстоит многому научиться.

Но дело не в личности Арановского. В своём особом мнении он не раз ссылается на закон Российской Федерации “О реабилитации жертв политических репрессий” от 18 октября 1991 года. Открытым текстом утверждаю: сам этот закон следует признать преступным. Он содержит множество утверждений, впоследствии опровергнутых. Он ради формы пренебрегает содержанием. И главное — он принят в рамках тогдашней массированной пропаганды, нацеленной на разрушение государства.

Помните, как нас прокачивали тогда рассказами, что “Сталин-хуже-Гитлера”, что “СССР-должен-раскаяться-публично”, осудить коммунистов, как нацистов в Нюрнберге? Помните же?

Нам тогда обещали, что сразу, незамедлительно, вот прямо сейчас после всех этих ритуалов мы начнём жить лучше и веселее.

Мы всё это сделали. И что получили? Гражданские войны, обнищание и фактически внешнее управление.

Российская Федерация чудом выжила в лихие девяностые. Но нам продолжают осванидзивать мозг. Разные либероидные ресурсы постоянно талдычат: мол, недокаялись, надо ещё. Мол, все наши беды оттого, что ещё кое-где остались памятники Ленину. И попытка Конституционного суда осудить КПСС не удалась, а надо бы.

Но знаете: есть страна, где все эти препятствия на пути к светлому европейскому будущему устранены! И памятники Ленина снесли подчистую. И улицы ненавистных коммунистических маршалов переименовали, а таблички с их именами под улюлюканье толпы разбиты и сброшены с фасадов. И компартию там запретили жёстко — и думают, что навсегда.

И что Украина получила за плевки в свою же историю? Гражданскую войну, массовый исход трудоспособного населения и претензии Польши и Венгрии на территории, подаренные Украине советской ненавистной властью.

Так что вместо восторгов социальным мужеством судьи нам бы лучше, глядя на пример соседа, отменить закон о жертвах репрессий. Да поскорее. Пока мы не примем разумный взгляд на нашу историю в целом и советскую её эпоху в частности, несовершенноумные не оставят попыток подорвать и нашу страну.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-21-02-2020/