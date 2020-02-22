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О Денисе Короткове

19:49. 22 февраля 2020 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Взяточничество и другие преступления Короткова, упомянутые в материале Федерального агентства новостей о жизни Короткова “до журналистики”, попадают под уголовные статьи и могут грозить нарушителю суровым наказанием, пояснил Nation News журналист и публицист Анатолий Вассерман. Скорее всего, Коротков испугался ответственности и ловко переквалифицировался из продажного сотрудника МВД в продажного журналиста-расследователя.

“Я не исключаю, что действительно человек, ранее зарабатывавший преступлениями, подпадающими под Уголовный кодекс, мог начать зарабатывать преступлениями, которые под этот самый кодекс не попадают. Полагаю, что журналистика в нынешних условиях очень многих привлекает своей безнаказанностью”, — пояснил Вассерман.

Речь идет о заказных публикациях, которыми, по словам публициста, славится “Новая газета”. Авторы таких материалов получают не только редакционные гонорары, но и вознаграждения по другим, часто секретным каналам.

“В “Новой газете” регулярно публикуются материалы, от которых за версту разит галимой липой, и это ни для кого не секрет. Очень многие подозревают, что за какие-то из этих материалов журналистам платят. Однако ответственности за такие материалы их авторы не несут. И очень может быть, что Коротков предпочел зарабатывать немного меньше, но намного безопаснее. Поэтому и ушел в журналистику”, — предполагает Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/com/o-denise-korotkove/

Метки: денис коротков, комментарий, новая газета

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