Нейросети вам врут: будущее политической пропаганды
Пока анонимные программисты за деньги обучают нейросети делать ролики для взрослых с лицами сторонних людей на своих подпольных форумах, кремлевские «Фабрики троллей», возможно, уже пытаются использовать новую технологию для своих целей. Речь идет про DeepFake — нейросети, автоматически заменяющие лица (а в недалеком будущем — тела и голоса) людей на видео. О том, как эта технология может привести к эпохе пост-правды и тотальной политической дезинформации, в репортаже «МБХ медиа»
Ну и ОТЛИЧНО. Молодёжь перестанет тупо ВЕРИТЬ и политикам тоже.
100% всем. Ну за исключением совсем уж КРЕТИНОВ ))