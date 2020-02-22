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Нейросети вам врут: будущее политической пропаганды

21:22. 22 февраля 2020 108 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Пока анонимные программисты за деньги обучают нейросети делать ролики для взрослых с лицами сторонних людей на своих подпольных форумах, кремлевские «Фабрики троллей», возможно, уже пытаются использовать новую технологию для своих целей. Речь идет про DeepFake — нейросети, автоматически заменяющие лица (а в недалеком будущем — тела и голоса) людей на видео. О том, как эта технология может привести к эпохе пост-правды и тотальной политической дезинформации, в репортаже «МБХ медиа»

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hdSovS9QlE0

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