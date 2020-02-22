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Не факт! Падение Константинополя

14:06. 22 февраля 2020 77 просмотров Один комментарий Опубликовал:

2 апреля 1453 года войска османского султана Мехмеда II подошли к стенам Константинополя, столицы Византийской империи. Нападавшие обладали значительным превосходством в силе над обороняющимся гарнизоном. Но и крепость эта считалась неприступной и самой мощной в мире. Тем не менее, через полтора месяца осады османы взяли город. Существует легенда, что в падении Константинополя виновата досадная случайность. Так ли это? И почему ни один из христианских правителей так и не пришел на помощь Византии? Чтобы выяснить это, съемочная группа программы «НЕ ФАКТ!» отправляется в Стамбул…

Подробности на https://tvzvezda.ru
#История #Византия #Константинополь

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TkLxkPNki8U

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