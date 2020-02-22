Научи хорошему: Проблема нравственности в СМИ объединяет не на уровне идеологии, а на уровне этики

Беседа кандидата исторических наук, преподавателя МГУ им. М.В. Ломоносова, главного редактора сайта «Русская Idea» Любови Ульяновой с участниками проекта «Научи хорошему».

Какая ситуация в сфере культуры? Нужен ли новый «железный занавес»? Есть ли западные аналоги «Научи хорошему»? Как можно «научить» морально-нравственным нормам? Должно ли государство использовать инструменты запретов? Можно ли управлять культурой? Научим Запад хорошему?

Есть ли западные аналоги «Научи хорошему»?

Любовь Ульянова:

Ваш проект называется «Научи хорошему». Расскажите, пожалуйста, немного о проекте – как давно он существует, на что направлен, какие у него приоритетные цели? Было ли связано появление проекта с каким-то конкретным поводом (особенно возмутивший фильм и т.п.)? Какие бы основные достижения проекта вы назвали? Есть ли другие аналогичные или схожие проекты у нас или за рубежом, чей опыт вы используете в своей деятельности?

«Научи хорошему»:

Проект «Научи хорошему» появился в 2014 году как общественная инициатива, ставшая ответом на крайне негативную ситуацию, существующую в сфере СМИ и массовой культуры. Речь идёт о том, что современное телевидение, кинематограф, музыкальная индустрия выпускают продукцию, способствующую деградации общества. Современные песни, клипы, фильмы и телепередачи в девяти из десяти случаев продвигают в общество низменные модели поведения, способствуя формированию «человека-потребителя» и препятствуя развитию у аудитории нормальных человеческих качеств и ценностей. Для того, чтобы это увидеть, достаточно лишь вдумчиво оценить посыл того или иного произведения: проанализировать текст песни или поступки главных героев фильма, посмотреть на то, каких гостей чаще приглашают в телевизионные студии. Этим в принципе и занимаемся в рамках проекта.

Например, один из последних наших видеороликов посвящён продвигаемой сегодня в СМИ певице Билли Айлиш. Недавно она приезжала в Россию, и её пригласили на Первый канал, где с ней мило беседовал Иван Ургант. В целом передача Урганта нацелена, в первую очередь, на популяризацию различных медиаперсон и создание им положительного имиджа. В случае с Билли Айлиш достаточно ознакомиться с 5-10 её самыми популярными композициями, чтобы понять, что её творчество транслирует в массы суицидальные и депрессивные настроения. Спрашивается, зачем российской аудитории рекомендовать эту исполнительницу, чьей главной целевой аудиторией являются подростки? У нас что – мало суицидов среди детей? Или кто-то считает, что музыка никак не влияет на общество?

По нашему мнению, вся массовая культура, и музыка в том числе, оказывает очень сильное влияние на общество — особенно на детей, которые в силу возраста ещё не обладают развитыми навыками критического мышления и склонны подражать своим кумирам.

В ситуации с Билли Айлиш первостепенное значение имеет даже не персона самой певицы, а то, почему крупные российские СМИ активно участвуют в её рекламе и раскрутке. Любой журналист должен оценивать последствия распространения им той или иной информации, так же как и любой творец (художник, сценарист, музыкант) несёт ответственность за то, какой посыл он транслирует через своё творчество.

Но, к сожалению, сегодня в значительной части общества отсутствует понимание этих вопросов. Люди верят в существование так называемого «развлекательного контента», задача которого якобы сводится только к тому, чтобы просто дарить эмоции и помогать человеку расслабиться. В действительности, развлекательная составляющая в любом произведении – это лишь форма, за ней всегда скрыт тот или иной смысл, который оказывает влияние на потребителя информации. И обращать внимание на форму, игнорируя содержание, в современных реалиях недопустимо. А это значит, что к любому медиаконтенту необходимо подходить критически.

Именно это понимание мы и стараемся доносить до широкой аудитории, создавая рецензии или видеообзоры на популярные фильмы, мультфильмы, сериалы, телепередачи, компьютерные игры. Каждый из выпускаемых аналитических материалов, помимо оценки конкретного медиапродукта с точки зрения его воспитательного, идейного, смыслового эффекта, всегда также работает на достижение основных задач проекта «Научи хорошему»: во-первых, продемонстрировать максимально широкой аудитории, каким образом СМИ и современная массовая культура управляет людьми, а во-вторых, выработать у читателя навык осознанного восприятия любой информации с позиции ответа на вопрос «а чему это учит?».

К настоящему моменту накоплена большая информационная база, которая представлена и распространяется в открытом доступе через сайт проекта и площадки в социальных сетях. Она позволяет любому человеку получить достаточно целостное представление о том, какова сейчас ситуация в сфере массовой культуры, через какие инструменты происходит управление тенденциями в этой сфере, и каким образом можно постепенно менять существующие реалии к лучшему. Эти материалы полезны как простым родителям, заботящимся о воспитании своих детей и формирующим для них благоприятное информационное окружение, так и специалистам, участвующим в процессах общественного управления, огромная часть которых реализуется по каналам крупных СМИ и массовой культуры.

Основным достижением можно назвать то, что за 5 лет вокруг проекта сформировалась достаточно широкая аудитория, которая разделяет наши подходы к затронутым вопросам и постепенно начинает самостоятельно участвовать в этом общем деле, проходящем под девизом «За возрождение нравственности в СМИ!»

В том числе благодаря такой активной поддержке читателей и соратников, пару лет назад мы начали вести английскую версию сайта, для которой стараемся переводить материалы, интересные западной аудитории. Как шутят по этому поводу наши читатели, «пришла пора учить Запад хорошему». В целом мы думаем, что Россия очень многим полезным может поделиться с другими странами и народами, поэтому в этой шутке достаточно большая доля правды.

Стоит отметить, что и во многих европейских странах, и в США родительская общественность тоже старается активно подымать вопросы защиты детей от повсеместной пропаганды пошлости, алкоголя, насилия и прочего деструктива через музыку, кино, телевидение. Есть, например, такие проекты как «OneMillionMoms.com», «Parents Television Council», «Movieguide.org» – они так или иначе пытаются выстраивать фильтры и бороться за создание безопасной информационной среды для детей. Пока масштаб этих процессов относительно невысок, но очевидно, что в условиях резкого спада рождаемости и растущего количества разводов, вопросы воспитания, укрепления семейных ценностей, заботы о детях должны выходить на первые места общественной дискуссии. Не зря Президент России в своём недавнем послании Федеральному Собранию сделал акцент именно на этой теме. От себя хочется дополнить, что когда-то был актуален лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь!», сегодня стал не менее актуальным лозунг «Родители всех стран объединяйтесь ради будущего детей!»

Что больше всего возмущает?

Любовь Ульянова:

По Вашему опыту – больше приходится писать об отечественной продукции или иностранной? Какие фильмы последних лет вызвали наибольшее возмущение Вас лично и Ваших читателей и авторов?

«Научи хорошему»:

Мы стараемся анализировать как отечественную продукцию, так и иностранную. В первую очередь, ориентируемся на то, что сейчас у всех на слуху и активно обсуждается, так как в этом случае бо́льшая часть аудитории может сравнить свой опыт знакомства с фильмом с предлагаемым аналитическим обзором и, возможно, пересмотреть свои прошлые оценки. То есть главная задача – не в том, чтобы найти хорошее и сказать, «пожалуйста, кушайте вот это», а в том, чтобы научить человека самого отличать хорошее от плохого и выявлять цели, на достижение которых работает та или иная информация.

В современном медиапространстве возмущение вызывает, конечно, много чего. Например, когда государственное ведомство «Фонд кино» регулярно спонсирует фильмы ужасов (интересно, каким образом они умудрились вписать этот жанр в культурную политику страны); когда несколько раз подряд главную мировую кинопремию «Оскар» вручают фильмам, пропагандирующим ЛГБТ; когда бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев положительно отзывается о сериалах телеканала ТНТ или встречается с резидентами Камеди Клаба. А ведь именно этот телеканал вносит самый большой вклад в деградацию российской молодёжи. При этом ТНТ принадлежит компании Газпром-Медиа, а значит, органы власти при наличии политической воли и высокого запроса со стороны общественности могут достаточно быстро повлиять на его содержание и посыл зрителям, но для этого необходим запрос со стороны общества. Поэтому наше дело не «возмущаться», а системно работать с массовой аудиторией, разъясняя важность критического отношения ко всему тому, что создаётся и транслируется через сферу массовой культуры.

Критерии «хорошего»

Любовь Ульянова:

А что такое «хорошее», на Ваш взгляд, в современном мире? Есть ли у него какие-то универсальные критерии, то есть которые могут быть применимы и на Западе, или, скажем, в Китае или Японии? Или речь идет о сугубо отечественном понимании «хорошего», видимо, с большой долей «советского»-«доброго»?

«Научи хорошему»:

С появлением Интернета и быстрым развитием средств коммуникации обмен информацией между странами и народами резко возрос. Это привело к тому, что сегодня большинство людей могут изучать и познавать абсолютно разную информацию, знакомиться с различными мировоззренческими или религиозными системами, погружаться в сферу науки или наоборот эзотерики, познавать жизнь на духовном или на физическом уровне. Всё это, безусловно, накладывает отпечаток на то, как человек воспринимает окружающий мир, что он считает правильным или неправильным.

Тем не менее, по нашему мнению, для любого государства, для любого народа, особенно в такие периоды нестабильности и быстрых изменений, актуальными и значимыми становятся семейные ценности и нравственные ориентиры. Речь идёт о таких простых понятиях, как честь, совесть, ответственность, порядочность, скромность, целомудрие, трезвость, доброта и так далее. Мы постарались подробнее раскрыть эту тему в статье «Традиционные семейные ценности: Что стоит за этим понятием?».

Мы прекрасно понимаем, что даже в нынешней России существует много течений и конфессий, между которыми есть разногласия. Тем не менее, проблема нравственности в СМИ затрагивает практически всех и решена она может быть только совместными усилиями. Ни православные, ни мусульмане, ни марксисты, ни кто-либо ещё по отдельности не решат эту проблему – только все вместе, взаимодействуя друг с другом. А значит, нам надо искать причины не разделяться, а объединяться, искать точки соприкосновения, пусть не на уровне идеологии, но на уровне этики. И мы предлагаем это сделать на базе «традиционных семейных ценностей» для решения конкретной задачи: возрождения нравственности в СМИ, и тем самым – возрождения нравственности в обществе. При этом участники проекта могут придерживаться разных взглядов, но до тех пор, пока мы готовы ставить общее выше личного, это не станет поводом для споров, а наоборот, послужит основанием для более продуктивной работы на достижение поставленной цели.

Как можно «научить» морально-нравственным нормам?

Любовь Ульянова:

Как можно «научить» в современном мире каким-то морально-нравственным нормам? Идет ли речь только о запретах просмотра каких-то фильмов, передач по телевидению, клипов и т.п.? Есть ли здесь какая-то позитивная составляющая? Каковы могут быть критерии таких запретов – мнение родителей, юридические нормы? Не аукнутся ли такие запреты и детям, и родителям в подростковом «переходном возрасте»?

«Научи хорошему»:

Лучше всех учит морально-нравственным нормам сама жизнь, благодаря тому, что за каждым выбором следуют те или иные последствия, дающие повод задаться вопросом «а правильно ли я поступил?», и если вдруг неправильно – то что-то изменить в своём мировоззрении и нравственности. Но уроки жизни могут быть достаточно тяжёлыми, как для отдельного человека, так и для всего общества, поэтому лучше стараться не наступать на одни и те же грабли, а заниматься укреплением и сохранением базовых ценностей в обществе. Во многом это надо делать через сферу культуры, поощряя созидательное творчество, способствующее воспитанию «Человека-Творца».

С недавних пор в России существует, например, премия за доброту в искусстве «На благо мира», которая предлагает оценивать любое произведение по совокупности двух критериев – этического и эстетического. При таком подходе нельзя поощрить и вручить произведению награду, если оно красиво сделано, но работает на достижение разрушительных целей. А ведь по данной технологии выстроены практически все крупные современные телевизионные кинопремии, поощряющие эстетическое, но деструктивное искусство, и часто занимающиеся откровенным продвижением политической повестки. Всплеск внимания к русофобским фильмам, собирающим множество премий и положительных отзывов на международных фестивалях, является тому примером.

Со своей стороны нами был также создан проект «КиноЦензор», на котором массовой аудитории предлагается оценивать влияние популярных фильмов, учитывая одновременно их визуальную и смысловую составляющие. Для чего был разработан специальный алгоритм оценки. Описывать здесь его долго, но любой читатель может просто перейти на сайт «КиноЦензора», открыть страницу любого фильма и поставить ему свою оценку, или посмотреть на результаты голосования других пользователей. Вероятно, многих предложенный подход заинтересует.

Что касается цензуры, то она по своему существу является инструментом запретов. Грамотное использование запретов, безусловно, пойдёт на пользу обществу. Как в процессе воспитания детей, мы используем запреты, так и в информационной или культурной политике государства запреты могут применяться. Вопрос в том, что их применение должно быть разумным и не становиться основным механизмом влияния на культуру – а являться лишь одним из общего списка, и желательно далеко не главным. На Западе, кстати, в своё время в кинопроизводстве соблюдался этический кодекс Хейса, во многом благодаря которому фильмы выпускались гораздо более добрыми и человечными. Да и в Советском Союзе наличие определённой цензуры не препятствовало появлению прекрасных картин, а вот современная Россия в этом плане мало чем может похвастаться.

Если обобщить, то для управления сферой культуры необходимо использовать как мягкие меры (институты премий, кинокритику, финансовую поддержку), так и жёсткие с элементами цензуры. И чем более грамотно использовать эти меры, тем лучшего результата можно достигнуть.

Существующее законодательство и роль государства

Любовь Ульянова:

Существует точка зрения, что государственные меры, направленные на ограничения доступа детей к разного рода медийной продукции, не нужны, что это дело выбора самих родителей. Согласны ли Вы с такой точкой зрения? Индивидуальный ли это выбор каждого взрослого или должны быть какие-то декларируемые, как в советское время, на уровне влиятельных общественных групп или даже государства моральные нормы?

«Научи хорошему»:

Давайте отметим, что в понятие «разного рода медийная продукция» может входить и порнография, и продукция, пропагандирующая суицид или наркотики, и многое другое. И сложно представить себе родителей, которые одобрительно бы отнеслись к тому, чтобы их дети имели доступ к подобной информации. Поэтому, конечно, государство должно принимать определённые меры для ограждения детей и в целом общества от явно деструктивной информации. Но некоторые сферы, возможно не столь критичные, надо оставлять на усмотрение родителей, максимум, озвучивая те или иные рекомендации. Поэтому этот вопрос надо обсуждать в конкретике.

Что касается декларируемых (а желательно и соблюдаемых) на государственном уровне моральных норм, то, безусловно, они должны быть. Ведь будущее любой страны и народа напрямую зависит от крепости института семьи и показателей рождаемости, от того, какие качества общество воспитывает в детях. Соответственно, государство должно защищать материнство, семью, детей, создавая благоприятные условия для многодетных семей, для всестороннего нравственного, физического и интеллектуального развития. А раз так, то государственные органы не имеют права равнодушно относиться к пропаганде идеологии «чайлдфри», «свободных отношений», «извращений», «насилия», «суицида» или чего-то подобного. Другое дело, что, вероятно, и здесь не следует сразу применять строгие меры запрета. Для начала достаточно хотя бы перестать финансировать из госбюджета фильмы, телеканалы или театры, продвигающие подобные аморальные смыслы и ценности в общество. А на свои деньги или на заграничные гранты творцы всего низменного и пошлого долго не протянут.

Любовь Ульянова:

Как Вы оцениваете возрастные маркировки, введенные не так давно? Нужны ли они в принципе и работают ли они в российских условиях? Например, многие советские фильмы и мультфильмы, также как и многие детские сказки («Красная шапочка», «Сказки Братьев Гримм») попали бы под ограничения современного законодательства из-за сцен насилия, однако в нашем детстве мы всё это смотрели и читали.

«Научи хорошему»:

Возрастные маркировки и в целом 436-ФЗ «Закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» являются на данный момент практически единственным рабочим механизмом, создающим хоть какой-то заслон на пути деструктивного контента и аморального творчества к детям. И, безусловно, возрастные рекомендации к выпускаемой медиапродукции нужны, потому что они помогают родителям ориентироваться в том, к каким фильмам, мультфильмам или музыке допускать своих детей, а к каким этого делать нельзя категорически. Не может же каждый родитель всё заранее пересматривать – на это просто не хватит времени.

Другой вопрос, что сам закон в его нынешней редакции, конечно, далеко не идеальный. Вы приводите пример, что некоторые детские сказки могут получить неоправданно высокое возрастное ограничение. Все также наслышаны про историю с мультиком «Ну погоди!» и сценами курения, из-за которых приключения зайца и волка тоже получили высокий рейтинг. Кстати, шумиху и саму историю про «Ну погоди» в большей степени раздули либеральные СМИ, пытаясь на волне этой информационной шумихи в целом дискредитировать закон и идею с возрастными рейтингами.

Да и у нас тоже есть определённые претензии к нынешним положениям 436-ФЗ. Например, в России минимальный возрастной порог для детской медиапродукции, обозначен как «0+». Соответственно большое количество производителей мультфильмов и фильмов для детей так себя и позиционируют, якобы их продукция подходит детям чуть ли не грудничкового возраста. Но если ознакомиться с трудами физиологов о влиянии экранов на развитие ребёнка, то они вообще не рекомендуют приобщать детей к экранам ранее трёх лет, так как даже простое неподвижное сидение малыша перед телевизором или монитором в этом возрасте негативно сказывается на развитии его организма. Наиболее подробно эта тема раскрыта в книге Райнера Пацлафа «Застывший взгляд». Исходя из понимания этого аспекта, минимальный рекомендуемый возрастной ценз на медиапродукцию должен быть «3+».

Все эти факты демонстрируют несовершенство существующего механизма, показывая, что его надо улучшать и дорабатывать. Но это не значит, что нам в принципе не нужен сам механизм.

Нужен ли новый «железный занавес»?

Любовь Ульянова:

Одним из самых читаемых текстов нашего проекта в 2019 году стала статья «Как похорошела Малая Бронная» (о назначении Константина Богомолова художественным руководителем театра на Малой Бронной). Как Вы относитесь к описанной в статье театральной деятельности, «современным» подходам, популярным ныне в российских театрах? Наносит ли это такой же вред морально-нравственному состоянию общества в нашей стране, как кинематограф? Является ли это логичной и неизбежной платой за «открытость» России, которой мы все пользуемся, за нахождение в «мировом сообществе», от которого, как показал советский опыт, невозможно, в конечном итоге, отгородиться «железным занавесом»?

«Научи хорошему»

Что касается Богомолова, Серебренникова и десятков других аналогичных персонажей, оккупировавших сферу культуры России, то ситуация сегодня уже для многих очевидна. В 1990-е годы наша страна утратила значительную часть своего суверенитета, потеряв контроль над рядом жизненно важных сфер: экономикой, культурой, идеологией и другими. Вполне закономерно, что новый «хозяин», попытался в отношении России достигнуть тех же целей, что и Гитлер, только действуя в основном не грубой военной силой, а методами «культурного сотрудничества». Ему это во многом удалось, например, рождаемость в 90-е была даже ниже, чем в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня Россия быстрыми темпами восстанавливает свой суверенитет во всех сферах, а значит, происходящее на театральных подмостках сумасшествие, наглядно показанное в статье Ильи Смирнова на вашем сайте – это просто проявление агонии окончательно оторвавшейся от народа либеральной элиты, прекрасно понимающей, что будущего у неё в России нет, и пытающейся напоследок выслужиться перед своим заграничным хозяином. Но и заграницей вся эта массовка будет никому не нужна, поэтому участь «Богомолова и компании» весьма незавидна. Скоро они уйдут, а их «творческие достижения» будут вспоминаться как нелепый страшный сон.

Что касается «железного занавеса», то Россия не имеет права в нынешних условиях ограждаться от остального мира. Процессы глобализации уже дошли до того уровня, когда проблемы в одной стране рано или поздно аукаются всем её соседям, а если государство крупное – то и всему миру. Поэтому вариант «построить рай на отдельном клочке земли» сегодня неосуществим.

Это значит, что нам нужно не стены строить и огораживаться от других стран, пусть даже «погрязших в пороке, разврате и толерантности», а развивать свою созидательную повестку, чтобы затем доносить её до окружающих. Вопросы создания благоприятной информационной и развивающей среды для детей, продвижения семейных ценностей, укрепления института семьи – всё это те сферы, в которых Россия вполне может занять лидерство и стать примером для других стран и народов.

Сегодня методы «культурного сотрудничества» применяют против нас, но ведь это всего лишь инструмент, которым надо научиться пользоваться, и показать всем остальным, что им можно не только воевать, но и строить светлое будущее – для всех и со всеми. Это хорошая миссия, к которой мы и призываем присоединяться всех желающих.

На вопросы отвечали: Дмитрий Раевский, Олег Ищущий, Елизавета Кваснюк, Милана Курдыбаха

Источник: Русская Idea

Источник: https://whatisgood.ru/press/events/nauchi-horoshemu-intervu/