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“Настоящий Сталин”

16:15. 22 февраля 2020 165 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Свежий документальный фильм о товарище Сталине.



Аннотация:

Наверное, ни одна другая историческая личность не вызывает таких же горячих дискуссий как фигура И.В.Сталина. Передачи о нём выходят в прямом эфире и в записи, его биография становится темой серьёзных аналитических передач и ток-шоу вроде «Пусть говорят». "Россия" и «Первый», Рен ТВ и НТВ, History, Discovery и National geographic снимают документальные фильмы, где так или иначе фигурирует Сталин. Его невозможно обойти стороной, когда обсуждаются СССР, социализм, советская история или Вторая мировая война. Дискуссия о Сталине давно идёт и в интернете. В ней участвуют начинающие и популярные блоггеры. Парфёнов и Пучков, «Намедни» и «Политпросвет» – во всемирной паутине мнения о сталинской эпохе тоже кардинально разнятся.

Скажи «Сталин!», и с одной стороны услышишь возмущённое: «Диктатор! Гулаг! Репрессии!». А с другой с восторгом начинают вспоминать грандиозные успехи Советского Союза: «От сохи до ядерной бомбы за четверть века! Индустриализация и коллективизация! Великая наука! День Победы! Ялтинская конференция! Статус мировой сверхдержавы! Его уважали даже такие выдающиеся и великие люди как Черчилль!»

Но этот горячее столкновение конфликтующих мнений, льющиеся нескончаемым потоком интересные факты, шутки и анекдоты, исторические и военные фильмы чаще всего не касаются главного. Чему, каким идеям служил человек, который долгое время возглавлял Советский Союз и коммунистическую партию?

В фильме «Настоящий Сталин» мы предлагаем зрителю вспомнить об этом.

"Задача, которой я посвящаю свою жизнь, состоит в возвышении другого класса – а именно рабочего класса. Задачей этой является не укрепление, какого-либо "национального" государства, а укрепление государства социалистического…Если бы каждый шаг в моей работе не был направлен на то, чтобы укреплять и улучшать положение рабочего класса, то я бы считал свою жизнь бесцельной". И.В. Сталин.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5657672.html

Метки: документальное кино, история, ссср, сталин

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 14613 1111
    ХОХОЛ 22 февраля 2020 в 19:04

    Если бы каждый шаг в моей работе не был направлен на то, чтобы укреплять и улучшать положение рабочего класса, то я бы считал свою жизнь бесцельной”. И.В. Сталин.
    —-
    чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому главному в мире – борьбе за освобождение человечества.Н.Островский.
    —-

    Прямо Джугашвили герой мультиков ))

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  • 7871 6873
    Руса 22 февраля 2020 в 19:56

    Никакая ложь и фальсификация истории либерастами и буржуями не затмят память о великом Сталине.
    Хорошее видео, которое необходимо показывать школьникам и студентам, чтобы они гордились свершениями своих предков.

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    4

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