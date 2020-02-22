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Француз какой-то

05:33. 22 февраля 2020 258 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


Прошла тут давеча тест на знание истории Австрии. Такой тест надо пройти, если хочешь получить австрийское гражданство.
Мне еще рано, но так, чисто для интереса. Он есть в интернете.
И вот был там такой вопрос:
Кто выиграл во второй мировой войне?

Варианты ответа:
Внимание!
1. Германия
2. Франция
3. Англия
4. США

Правильных ответов может быть несколько.
Правильные ответы 2, 3 и 4
А русские в этом никак не участвовали, по мнению австрийцев. Или из-за санкций нас не включают в список.

Свинство, нет?
26 миллионов погибших со стороны СССР, а выиграли французы. Лё партизаны

Фотку подходящую нашла! ))
Рузвельт спрашивает у Черчилля, а это че за мужик с усами?
Не знаю, наверно француз какой-то

(с) Виктория Цанава

https://www.facebook.com/vika.tsanava/posts/10218773853236580 – цинк

Ну а что, отечественные клоуны вещающие про победы вопреки Сталину должны одобрить австрийские креативы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5656406.html

Метки: Австрия, вторая мировая война, история, ссср, фальсификации

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 8375 2581
    krikunoleg 22 февраля 2020 в 10:52

    Особенно США умиляет – в западной Европе появились только в 44-ом. Ага, выиграли. А с 41 по 44 как было?

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    • 12103 9003
      Sergeevkrikunoleg 22 февраля 2020 в 13:40

      А с 41 по 44 лендлиз. Они и выиграли, а все остальные проиграли жизни человеческие.

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      • 8375 2581
        krikunolegSergeev 22 февраля 2020 в 14:31

        Да ладно…;))
        По лендлизу самое важное что мы получили это пороха, автотранспорт, тушенка. Но выиграть войну одними порохами на грузовиках и виллисах с банками тушенки в руках не возможно. Самолеты передавали нам с ТТХ не удовлетворяющими самих янки, т.е. не самые-самые. Танки всего 18% от общего количества парка, т.е. 72% это наши Т-26/34, ИС и КВ и САУ на их базе.

        Лендлиз всего лишь сократил срок войны года на два, максимум. Естественно это имеет огромное значение – миллионы жизней! Но победа все равно была бы нашей. И союзники это поняли. Особенно амеры – они в 1-ю мировую войну не сильно отличились. Война на тихоокеанском ТВД это всего лишь их война – она не влияла на мировую ситуацию. США прекрасно понимали, что главная война это война в Европе и кто победит там тот у будет гегемоном. Потому лендлиз лендлизом, а вмешаться пришлось… аж в 1944 и сразу получили по сусалам в Арденнах. Если бы у немцев хватило топлива для танков (они километра на дошли до складов – не знали где находятся) не известно как бы все закончилось.

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