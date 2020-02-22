Эрдоган, Сирия, Британия без ЕС
15:35. 22 февраля 2020 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В новом выпуске видеоблога, записанном совместно с проектом «Политраша», говорили об операции Турции в Сирии, а также про последствия выхода Великобритании из ЕС.
Хронометраж:
0:22 — Как Эрдоган будет решать сирийский вопрос?
5:00 — Россия и Турция: есть ли угроза войны?
7:46 — Что такое «трампизация» политиков?
9:38 — Что ждёт Германию в ЕС без Великобритании?
Николай Стариков: Эрдоган, Сирия, Британия без ЕС
P.S. Предыдущие выпуски:
- Зачем Медведев взял вину за Катынь?
- Британия и конфискация, Турция в Сирии
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Источник: https://nstarikov.ru/jerdogan-sirija-britanija-bez-es-113320