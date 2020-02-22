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Эрдоган, Сирия, Британия без ЕС

15:35. 22 февраля 2020 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога, записанном совместно с проектом «Политраша», говорили об операции Турции в Сирии, а также про последствия выхода Великобритании из ЕС.

Хронометраж:
0:22 — Как Эрдоган будет решать сирийский вопрос?
5:00 — Россия и Турция: есть ли угроза войны?
7:46 — Что такое «трампизация» политиков?
9:38 — Что ждёт Германию в ЕС без Великобритании?

Николай Стариков: Эрдоган, Сирия, Британия без ЕС
 
 
 
 

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/jerdogan-sirija-britanija-bez-es-113320

Метки: блог, Видео

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