В новом выпуске видеоблога, записанном совместно с проектом «Политраша», говорили об операции Турции в Сирии, а также про последствия выхода Великобритании из ЕС.

Хронометраж:

0:22 — Как Эрдоган будет решать сирийский вопрос?

5:00 — Россия и Турция: есть ли угроза войны?

7:46 — Что такое «трампизация» политиков?

9:38 — Что ждёт Германию в ЕС без Великобритании?

Николай Стариков: Эрдоган, Сирия, Британия без ЕС

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/jerdogan-sirija-britanija-bez-es-113320