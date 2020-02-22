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Эксперты: концепция “новый корабль в старом корпусе” себя не оправдала

21:49. 22 февраля 2020 121 просмотр 4 коммент. Опубликовал:

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Российской промышленности пока не удается оперативно выполнять ремонт и модернизацию большинства крупных боевых надводных кораблей: крейсеров, эсминцев и БПК. Таким образом концепция "новый корабль в старом корпусе" применительно к ним не оправдалась. Об этом Mil.Press FlotProm рассказали собеседники в ВУНЦ ВМФ (ВМА) и Крыловском государственном научном центре.

Определенные проблемы и срывы сроков сопровождали ремонт и модернизацию всех российских крейсеров. 

С этим сталкивались при модернизации ракетного крейсера проекта 1164 "Маршал Устинов", продолжаются сложности и с тяжелым авианесущим крейсером проекта 11435 "Адмирал Кузнецов", а также с тяжелым атомным ракетным крейсером проекта 1144 "Адмирал Нахимов". Модернизация ТАРК "Петр Великий" пока фактически откладывается вправо, а в случае с РКР "Москва" корабелы и вовсе пока ограничились ремонтом (восстановлением походной готовности). 

Эсминцы проекта 956 не удавалось поддерживать в боевой готовности (в том числе из-за проблем с котлотурбинной энергоустановкой), из-за чего из 17 построенных для ВМФ кораблей в составе флота остались лишь три (из них сейчас на ходу остался только "Быстрый"). А БПК проекта 1155 предстоит масштабная модернизация с переклассификацией готовых кораблей во фрегаты. Ее сроки традиционно ушли вправо: первые пять кораблей планировали модернизировать к 2022 году. 

Средний возраст боевых кораблей ВМФ России превысил 25 лет. У США этот показатель – 20 лет, у КНР – 13 лет, рассказал один из собеседников издания из бывшего I института (сейчас – ВУНЦ ВМФ).

"Большие надводные корабли, построенные в "золотую эру" ВМФ СССР, уже достигли предельных сроков службы, – добавил он. – Параллельно с поддержанием боеготовности старых боевых единиц флота нужно максимально быстро переходить, наконец, к серийному строительству кораблей дальней морской и океанской зоны. Так, фрегаты проекта 22350 и 22350М следует строить сразу на нескольких верфях, предварительно решив проблемы с их силовой установкой – с газотурбинными двигателями и редукторами. А корветы проекта 20380/20385/20386 – выводить в большую серию, ведь эти корабли – основные для ближней морской зоны".

Он добавил, что для сохранения и развития компетенций в разработке, постройке и эксплуатации крупных океанских кораблей следует ускорить создание перспективного эсминца "Лидер", сейчас фактически замороженное. Эти корабли в случае достаточной серийности должны будут заменить ракетные крейсеры советской постройки, ремонт и модернизация которых фактически провалены. Другой вариант – создание многоцелевого корабля класса "эсминец" водоизмещением порядка 10–12 тысяч тонн с газотурбинной силовой установкой. Однако флот пока остановился на атомном ЭМ водоизмещением 19 тысяч тонн. 

В свою очередь второй собеседник издания из КГНЦ отметил, что модернизация старых советских крейсеров, эсминцев и БПК – "вопрос государственного престижа и сохранения хоть каких-нибудь крупных кораблей океанской зоны на время, пока промышленность не перестроилась под производство нового российского океанского флота". 

Дмитрий Жаворонков 

Источник: https://flotprom.ru/2020/Модернизация5/

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 13874 9748
    Владимир 22 февраля 2020 в 22:15

    О!Обизян как всегда против,обизян – это мнение экспертов Военно-учебного научного центра ВМФ РФии.

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    0
  • 9826 4362
    BlackCat 22 февраля 2020 в 23:12

    Проблемы есть и это норма – идёт работа.
    Но экспертами ноунеймами явно переборщили.
    Владимир же притащил это сюда в надежде на бонусы.
    Итого – очередная серость.

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    • 7301 3467
      НиколайBlackCat 22 февраля 2020 в 23:20

      Ты сатана прав, работа идёт и даже полным ходом по уничтожению стратегических боевых кораблей советского флота.

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      • 9826 4362
        BlackCatНиколай 22 февраля 2020 в 23:25

        Очередной ярлык безумного сознания.
        Перечитайте статью – там речь про ремонт.
        Задумайтесь о вопросе переворота 1917 и 1991, в обоих случаях были потери у России.
        А потом ещё раз перечитайте свой комментарий.

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