Динамика ВВП на душу населения в долларах США
19:50. 22 февраля 2020 151 просмотр 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Надо только сказать что 3 первых места Ценой огромного внешнего долга и деиндустриализация
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9797320.html
Надо только сказать что 3 первых места Ценой огромного внешнего долга и деиндустриализация
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Опять враньё. ВВП это валовой внутренний продукт. Если деиндустриализация то его НЕТ. Лживый график
В Беларуси средняя зарплата выросла, а ВВП подвело и упало.
По теории относительности Эйнштейна график нарисовали,
а в кармане зарплата все та же.
Поэтому динамика души на доллары только ВВП в населении.