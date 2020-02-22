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Динамика ВВП на душу населения в долларах США

19:50. 22 февраля 2020 151 просмотр 2 коммент. Опубликовал:
Надо только сказать что 3 первых места Ценой огромного внешнего долга и деиндустриализация



Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9797320.html

Метки: ВВП, США

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 14613 1111
    ХОХОЛ 22 февраля 2020 в 19:55

    Надо только сказать что 3 первых места Ценой огромного внешнего долга и деиндустриализация
    ——
    Опять враньё. ВВП это валовой внутренний продукт. Если деиндустриализация то его НЕТ. Лживый график

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  • 2969 1965
    чужой 22 февраля 2020 в 21:27

    В Беларуси средняя зарплата выросла, а ВВП подвело и упало.
    По теории относительности Эйнштейна график нарисовали,
    а в кармане зарплата все та же.
    Поэтому динамика души на доллары только ВВП в населении.

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