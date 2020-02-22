Астрахань в 1997
09:47. 22 февраля 2020 185 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Если и существуют случаи, когда выбранная работа не приносит человеку удовлетворения, то виноват сам человек, а не работа. Работа сама по себе не делает человека нужным и незаменимым; она лишь предоставляет ему возможность стать таковым.
Впереди надежды на лучшее и лица у людей Нормальные, не такие, как сегодня в смартфоны уткнутые.