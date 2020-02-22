АрМИ- 2019. Лучшие кадры. Полная версия

«АрМИ-2019» были рекордными и по числу участников, и по количеству конкурсов. Пять тысяч военнослужащих из 39 стран состязались в 32 дисциплинах.





Армейские международные игры («АрМИ-2020») начнутся 23 августа, а завершатся 5 сентября. В рамках соревнований запланировано более 30 конкурсов., которые пройдут на территории 11 государств. Министерство обороны РФ пригласило к участию в играх 2020 года 90 стран, включая страны – участницы НАТО.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yU9dbo9FP4A