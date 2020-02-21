Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

УПОР Ноосфера. Сталинский план преобразования природы. Олег Верещагин

14:47. 21 февраля 2020 38 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=szySNg3oBzk

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
По новостям и событиям: Лига Справедливости
...немецких войск, установленный в плане «Барбаросса» для организации ... (Поговорим о собственности (Сталинская модель). Он не был...сначала жара в эгрегорах и ноосфере, теперь полное охлаждение -... Ватикан всегда делал большой упор на систему подготовки кадров...
Глава 3. Вариации в размышлениях
... (в так называемых сталинских домах потолки как минимум... препятствие в окончательной реализации планов эбровской системы. Однако,... пространств в каждом слое Ноосферы; Ноосфера, как транслятор, при ...Но, тем не менее, упор этого повествования, в первую...
Ноосферизм как система оснований новой парадигмы истории человечества
... «хозяев денег» в США с упором на геополитическую конкуренцию, на экономический...х годов, когда выполнялся сталинский 15-летний план лесонасаждений, призванный устранить ...развитием русской идеи является созидание «ноосферы будущего», которое вбирает в ...
Брод и трясина: к пониманию советской эры
... поставлен!Потому что упор нужно сделать не ...покорении Космоса и торжестве Ноосферы над звериными началами, о... развитию советских починов и планов обустройства жизни – выступает ...обошёлся России значительно дороже «сталинских репрессий», но в отличие...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)